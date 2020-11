Coronavirus, ultime notizie. Totti positivo. Astrazeneca, prime dosi del vaccino tra marzo e aprile 2021. Il principe William contagiato ma lo nascose

10:50 Geriatri: anziani vanno protetti, ma no lockdown selettivo

No al lockdown solo per gli anziani. La limitazione dell'attività fisica e relazionale ha importanti ripercussioni negative sulla loro salute, anche psichica. A evidenziarlo sono i geriatri, dopo l'annuncio di un eventuale lockdown selettivo per fasce di età e la pubblicazione della ricerca dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Per Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) “tenere gli anziani confinati in casa sarebbe una scelta troppo semplicistica che non tiene conto della dignità di persone che verrebbero segregate e non tutelate” e la libertà di movimento potrebbe essere contenuta anche nei limiti di una passeggiata. “Permettere agli anziani di camminare e uscire è un salvavita per molte patologie - evidenzia Antonelli Incalzi - non solo l'età in sé ma le malattie croniche, più prevalenti in età avanzata, condizionano una maggiore vulnerabilità al Covid-19. Non pochi anziani godono di salute invidiabile, così come non pochi adulti o giovani hanno la salute minata da importanti malattie croniche. Il protratto confinamento riduce l'esercizio fisico, che è a tutti gli effetti un 'farmaco salvavita' negli anziani che, già durante il precedente lockdown hanno pagato un prezzo altissimo con un aumento del 40% delle morti per infarto e ictus”.