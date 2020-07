Coronavirus, ultime notizie. Psa: utile primo trimestre in calo del 67,5% per effetto Covid. Nissan perde il 50,5% dei ricavi

11:32 Ice: Covid-19 farà perdere 3 anni, l’export tornerà a livelli 2019 solo nel 2022

L'export “è una macchina in marcia dal 2010 fermata in corsa” con il Covid-19 che segna “una brusca sosta e farà perdere tre anni nel percorso di crescita” con previsioni secondo cui “l'export dall'Italia tornerà ai livelli del 2019 solo nel 2022”. Il presidente dell'Ice, Carlo Ferro presenta la XXXIV edizione del Rapporto sul commercio estero L'Italia nell'economia internazionale realizzato dall'Agenzia Ice in collaborazione con Prometeia, Istat, Fondazione Masi, Università Bocconi e Politecnico di Milano. Rapporto che “cade nell'anno, fra questi 34, più difficile per l'export, per l'economia e per la società italiani” e, oltre all'analisi dell'andamento dei mercati e dell'export italiano nel 2019 vuole anche anticipare l'analisi della crisi Covid-19 e la prospettiva di ripresa nell'export.

I dati consuntivi attestano che nel 2019 l'export italiano ha registrato una crescita del 2,3% e la bilancia commerciale un saldo positivo di 53 miliardi di euro. E anche i primi due mesi del 2020 sono stati positivi per l'export: +4,7% tendenziale, nonostante febbraio già risentisse del rallentamento dei flussi con la Cina. Ma, stando alle previsioni, nel 2020 le esportazioni italiane subiranno una brusca frenata e chiuderanno l'anno in flessione del 12%, a prezzi costanti, per poi crescere del 7,4% nel 2021 e del 5,2% nel 2022, anno su anno. Con queste previsioni l'export dall'Italia tornerà ai livelli del 2019 solo nel 2022. E, anche alla luce dei dati di maggio la stima fatta nei mesi scorsi per il 2020 sembra ottimista.

