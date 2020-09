Coronavirus, ultime notizie. Speranza, Dpcm proroga misure altri 30 giorni. India supera il Brasile per contagi. Calcio: Mihajlovic guarito

12:30 Covid, servizi salute mentale verso 30% casi in più

A causa del Covid i servizi di salute mentale potrebbero avere nei prossimi mesi il 30% dei pazienti in più. Per abbattere il muro dei pregiudizi e in vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre parte oggi la campagna nazionale “Insieme per la salute mentale”, organizzata da Lundbeck Italia con la cantautrice Noemi come testimonial. L'obiettivo è creare un''onda verde', il colore della salute mentale, che sarà il protagonista della campagna che, per tutto il mese di settembre fino a fine ottobre, coinvolgerà il pubblico su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Tik Tok: dalla “danza” su un brano musicale creato ad hoc per l'iniziativa e una coreografia studiata appositamente da un corpo di ballo, Accademia Kataklò, alla condivisione di foto indossando qualcosa di verde con l'hashtag #insiemeperlasalutementale. Tutti sono invitati a partecipare attraverso il sito della campagna www.insiemeperlasalutementale.it, per abbattere un muro virtuale, simbolo dei tanti pregiudizi che colpiscono le persone che vivono con disturbi mentali. Chi si unirà alle sfida potrà comparire anche nel video finale della campagna.

“Questo è un progetto su cui abbiamo previsto un'ampia partecipazione - spiega Tiziana Mele, Ad di Lundbeck Italia -. Un progetto aperto a tutti i cittadini, a tutte le parti sociali, economiche e culturali del nostro Paese, non solo al mondo della salute perché per ripartire e ridisegnare il futuro, è oggi più che mai indispensabile coinvolgere tutta la società per poter rendere davvero la salute mentale un diritto per tutti, ovunque”. La salute mentale in Italia ha bisogno di iniziative come questa, di sensibilizzazione per l'opinione pubblica, afferma Massimo di Giannantonio, Presidente SIP (Società Italiana di Psichiatria). “Ogni occasione è infatti fondamentale per tenere alta l'attenzione dei cittadini. Solo così si può tenere alta anche quella delle Istituzioni che da anni sottovalutano questi problemi sanitari, sia dal punto di vista organizzativo che finanziario. Come SIP abbiamo calcolato che i servizi di salute mentale avranno il 30% dei pazienti in più: 300 mila che si sommeranno ai 900 mila già in carico”.