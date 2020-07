Coronavirus, ultime notizie. Lagarde: economia cambia, diseguaglianze in aumento. Contributo a fondo perduto: erogati 2,9 miliardi. Negli Usa altri 50mila casi

13:40 L’83% delle aziende italiane pensa di essere in recessione

In Italia l'83% delle aziende pensa di essere in recessione e fra i settori industriali si registra il pessimismo di Leisure & Hospitality (69%), Real Estate, chimica (entrambe (65%) e delle aziende retail (61%). I dati emergono dallo European Payment Report Whitepaper, ricerca condotta da Intrum intervistando le posizioni apicali di 9.980 aziende in 29 Paesi europei e di 11 settori industriali sia nella fase pre Covid-19 (febbraio) che durante (maggio). Emerge che la recessione impatta sui pagamenti e coloro che hanno risposto che la recessione sarà paneuropea vedono un forte rischio sul fatto che i pagamenti vengano effettuati in tempo. In Italia d'altra parte risulta che vi siano settori che vengono pagati sostanzialmente in tempi ragionevoli sia dai clienti che dalle imprese. Per i pagamenti dei clienti - retail (singoli o famiglie) alle aziende il 33% dei settori economici indagati in Italia è pagato da 1 a 10 giorni, l'11% da 11 a 20 giorni, il 24% da 21 a 30 giorni e solo il 3% è pagato fra 101 e 200 giorni.