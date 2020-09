Coronavirus, ultime notizie. In Germania 2.507 casi e 9 vittime. In Brasile superati i 170mila decessi

10:03 Oggi manifestazione anti lockdown a Londra

Oggi nel centro Londra è in programma una nuova manifestazione contro le rigide restrizioni ai movimenti adottate dal governo britannico in gran parte del Paese per contenere l'epidemia di coronavirus. Lo rende noto il Guardian, aggiungendo che la polizia ha avvertito i manifestanti che non tollererà la violenza. Un monito arrivato dopo la protesta della settimana scorsa, in cui “una piccola minoranza” ha preso di mira la polizia ferendo alcuni agenti, hanno spiegato le forze dell'ordine, che in quella occasione avevano effettuato oltre 30 arresti. Un alto funzionario della Metropolitan Police, Ade Adelekan, ha riferito di aver discusso per tutta la settimana con gli organizzatori della manifestazione, in programma ancora una volta a Trafalgar Square e Hyde Park, per ricordare loro gli obblighi di sicurezza. Sebbene le manifestazioni siano esentate dal limite delle sei persone per ogni incontro, in vigore in Inghilterra, gli organizzatori devono presentare una valutazione del rischio e rispettare comunque il distanziamento.