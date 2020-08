Coronavirus, ultime notizie. Paesi Ocse: effetto Covid sul Pil, calo senza precedenti del 9,8%

10:00 Il premier ai francesi: usate la mascherina

Il premier francese, Jean Castex, si è appellato ai cittadini sul “senso di responsabilità” nell'uso della mascherina che è “estremamente utile” nella lotta al coronavirus. “Non ho mai creduto che lo Stato potesse fare tutto, ha la sua parte di responsabilità (...) ma tutti devono sentirsi preoccupati per la lotta all'epidemia”, ha detto Castex a France Inter, pur ammettendo che indossare una maschera a volte può essere “fastidioso”.

“Qualche settimana - ha detto ancora Castex - fa avevamo ancora 1.000 casi positivi al giorno, oggi siamo attorno a 3.000, qualcosa sta succededo anche se il criterio più decisivo, il più pesante, il più difficile, gli ingressi in rianimazione, aumentano ma in modo estremamente leggero”. Dobbiamo “convivere con il virus”, ha continuato: “nessun elemento in mio possesso mi permette di affermare che c'è stato un calo di virulenza, non ci credo. Dobbiamo prendere dei provvedimenti, non abbassare la guardia, il virus circola”. Per Castex, “se la seconda ondata significa avere gli stessi indicatori di marzo o aprile”, significa che oggi “non siamo alla seconda ondata”. Il governo ha ribadito il no alla gratuità delle mascherine per tutti a scuola: “sappiamo bene - ha spiegato Castex - che la Francia è un'isola di prosperità e di felicità, ma nessun paese al mondo ha allargato a tutti la gratuità della maschera. Ci sono due casi di gratuità - ha concluso - uno per motivi “patologici”, quando un medico prescrive la mascherina a persone vulnerabili, l'altro è “un meccanismo per le persone in stato di precarietà per il loro reddito”. Castex ha ricordato che “sono state distribuite 50 milioni di mascherine a 3 milioni di famiglie, che rappresentano 9 milioni di persone. Un po' di buon senso...” ha concluso il premier, affermando di non voler “pagare mascherine a famiglie che non ne hanno bisogno”.