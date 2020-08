Coronavirus, ultime notizie. Berlino, polizia scioglie corteo contro norme anti-Covid

10:27 In Corea del Sud 308 nuovi casi

In Corea del Sud oggi sono stati registrati 308 nuovi casi di coronavirus, la maggior parte dei quali a Seul e nelle aree circostanti. Nel Paese il totale dei casi di Covid-19 segnalati sale a 19.400, con 321 morti.

La gestione dei nuovi casi è stata complicata dallo sciopero di circa 16mila medici in corso dal 21 agosto per protestare contro il piano statale per affrontare le crisi sanitarie come quella del coronavirus. Il governo nel corso della settimana ha emanato un ordine di ritorno al lavoro. E nonostante molti medici in sciopero si siano offerti volontari presso centri di test per aiutare contro l'epidemia, i principali ospedali hanno segnalato ritardi e interruzioni dopo il loro abbandono.

Venerdì il governo ha deciso di limitare il funzionamento dei ristoranti nell'area della capitale. Per una settimana a partire da domani, i pasti in ristoranti, pub e panetterie nella zona di Seul saranno vietati dopo le 21 mentre le caffetterie, alcune delle quali sono state identificate come focolai, possono solo preparare cibo da asporto o per le consegne. Chiese, discoteche, palestre e la maggior parte delle scuole della zona sono già chiuse e le mascherine sono obbligatorie nei luoghi pubblici.