Coronavirus, ultime notizie dal mondo. In Germania a marzo crollo dell’export: -11,8%, dato peggiore dalla riunificazione

8:14 In Germania a marzo bilancia commerciale in attivo per 12,8 miliardi, largamente sotto le attese

A marzo la bilancia commerciale tedesca è risultata in attivo per 12,8 miliardi, una cifra largamente sotto le attese. Secondo alcuni analisti, infatti, il surplus di marzo si sarebbe dovuto assestare su 24,5 miliardi di euro. Le esportazioni, su base congiunturale, a livello rettificato, sono scese dell'11,8 per cento, le importazioni del 5,1 per cento.