Coronavirus, dallo smartworking alle carte d'identità, ecco le nuove proroghe del decreto sullo stato d’emergenza La commissione Affari Costituzionali concluderà martedì mattina l'esame del provvedimento che nel pomeriggio passerà all’esame dell'Aula del Senato. Dopo il voto di Palazzo Madama il decreto legge, che deve essere convertito entro il 6 dicembre, deve passare alla Camera.

La commissione Affari Costituzionali concluderà martedì mattina l'esame del provvedimento che nel pomeriggio passerà all’esame dell'Aula del Senato. Dopo il voto di Palazzo Madama il decreto legge, che deve essere convertito entro il 6 dicembre, deve passare alla Camera.

2' di lettura

Le modalità di utilizzo del ‘lavoro agile' previste dal Dl rilancio (34/2020) nel settore privato potranno continuare nel settore privato «fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza». Lo prevedono due emendamenti approvati in commissione Affari Costituzionali del Senato al Dl di proroga dell'emergenza Covid. La Commissione ha approvato anche due emendamenti che prorogano ulteriormente al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di riconoscimento in scadenza dal 31 gennaio 2020. Tra gli altri ha poi avuto disco verde un emendamento che fissa alla data di entrata in vigore della legge di conversione l'applicazione di alcune norme del Codice delle crisi d'impresa (il comma 5 dell'articolo 48 sulla omologazione da parte del tribunale degli accordi di ristrutturazione, l'articolo 63 sulla transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi e l'articolo 68 sulla presentazione della domanda).

Emendamento antiscalata Mediaset



Nel decreto sarà inserito anche un emendamento che apre la strada alla revisione della Legge Gasparri per proteggere le aziende italiane televisive e editoriali. Verrà proposto, secondo l'emendamento, un regime transitorio di 6 mesi durante i quali, invece di far scattare gli automatismi previsti dal Tusmar (il Testo unico che impone delle soglie di partecipazione a chi opera sia nelle tlc che nei media) di avviare un'istruttoria da parte dell'Agcom. Sarebbe questa la soluzione trovata per rispondere alla Corte di giustizia dell'Unione europea che, nell'ambito dello scontro legale tra Mediaset e Vivendi, ha contestato il Tusmar. Nell'emendamento si sottolinea tra l'altro il rischio che «si possa determinare un varco a possibili violazioni del pluralismo determinate da eccessi di concentrazioni nei settori in questione».

Loading...

Voto in aula martedì

La commissione Affari Costituzionali concluderà martedì mattina l'esame del provvedimento che nel pomeriggio passerà al vaglio dell'Aula. Dopo il voto di Palazzo Madama il decreto legge, che deve essere convertito entro il 6 dicembre, deve passare alla Camera.