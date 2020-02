Coronavirus, dallo smart working alle gite scolastiche: tutti i provvedimenti per l’emergenza

Le regole valide in tutta Italia

È l’ultima ordinanza del ministero della Salute e riguarda tutti gli italiani che non vivono nei Comuni della zona rossa e nelle Regioni con diversi casi conclamati di coronavirus (zona gialla).

In particolare sono previsti adempimenti per Pa, scuole, università, che dovranno esporre le informazioni sulle misure di prevenzione, ma anche mettendo a disposizione di tutti soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani. I sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle stesse misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali. Inoltre anche le aziende di trasporto pubblico locale dovranno adottare «interventi straordinari di pulizia dei mezzi».

I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese fino al 15 marzo. Infine per i concorsi «deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza per la trasmissione droplet».

Al via anche l’obbligo di denunciare alla Asl il soggiorno non solo nelle zone a rischio della Cina, ma anche nei Comuni italiani della zona “rossa”.

Per loro l’autorità sanitaria territorialmente competente provvede «alla prescrizione della permanenza domiciliare»: in pratica la quarantena in casa. In caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, l’Asl procederà a rilasciare una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.