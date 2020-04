Coronavirus, da Sodalis bonus straordinario per i lavoratori in sede L’azienda italiana non ferma la produzione, ma la rimodula sui prodotti più richiesti come integratori immunostimolanti, prodotti di detersione e idratazione per viso, corpo e mani e detergenti di Marika Gervasio

3' di lettura

È sceso in campo contro il COVID-19 attraverso un piano di 500mila euro tra sovvenzioni economiche, donazioni di nuove attrezzature medicali e forniture di prodotti per supportare gli ospedali e il personale sanitario in prima linea nella lotta al virus. L’emergenza non ha fermato il gruppo Sodalis, azienda italiana da oltre 480 milioni di fatturato con 800 dipendenti e 4 siti di ricerca e produzione che opera nei settori health, beauty & personal care con marchi come BioNike, Tesori d’Oriente, Vidal, Lycia, Fresh & Clean e Deborah Milano.

Il gruppo, infatti, non ha fermato la produzione, ma, per rispondere al meglio alle esigenze del mercato e dei nostri clienti ha concentrato le linee produttive sulle referenze con più alta domanda e più essenziali in questo periodo, come integratori alimentari immunostimolanti, prodotti di detersione e idratazione per viso, corpo e mani e detergenti per la casa.



Senza dimenticare i lavoratori di cui, come fanno sapere dall’azienda, riconosce da sempre, e ancor più in questo periodo di grande emergenza che richiede ulteriori sforzi e sacrifici, il valore straordinario del lavoro dei suoi oltre 800 dipendenti, 200 somministrati e oltre 200 agenti.



Per il mese di marzo è stato riconosciuto un bonus straordinario di 250 euro per i lavoratori presenti in sede, con particolare attenzione agli operatori di produzione, compresi somministrati e addetti alla logistica di una azienda esterna; per il mese di aprile verrà integrato di ulteriori 150 euro il bonus governativo di 100 euro. Sono stati inoltre concessi degli anticipi agli agenti.



È stata anche proposta un’iniziativa di solidarietà: gli impiegati che in questi giorni stanno usufruendo dello smart working potranno donare dei giorni di ferie ai colleghi impegnati nei siti produttivi, che grazie al loro impegno costante sul campo - nel pieno rispetto di tutte le misure di massima sicurezza indicate dal Ministero della Sanità - rendono possibile continuare a produrre e distribuire i prodotti di prima necessità volti a rispondere alle esigenze della popolazione.