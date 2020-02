Coronavirus, Speranza: non è il momento dei localismi Il ministro della Salute: «ci preoccupa perchè ad un tasso basso di letalità corrisponde un tasso alto di contagio che potrebbe colpire la popolazione più debole e anziani e sovraccaricare i presidi sanitari»

Il nuovo coronavirus «ci preoccupa perchè ad un tasso basso di letalità corrisponde un tasso alto di contagio che potrebbe colpire la popolazione più debole e anziani e sovraccaricare i presidi sanitari, quindi bisogna limitare la diffusione del contagi e l’isolamento dei contagiati è l’unica strada che garantisce la riduzione della diffusione virus». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa urgente alla Camera. Nella «stragrande maggioranza dei casi - ha aggiunto - il coronavirus comporta sintomi molto lievi».

Il ministro ha sottolineato che «non è il momento dei localismi, di inutili egoismi o protagonismi particolari. Una leale e proficua collaborazione istituzionale è indispensabile per battere il Coronavirus nei prossimi mesi. Per me unità significa abbassare le bandierine di parte e privilegiare sempre ed innanzitutto gli interessi generali».

Due focolai e nessun paziente zero

Nell’intervento Speranza ha confermato che sono due i focolai e nessuna prova del paziente zero. «I primi riscontri - ha detto - dimostrano che ci sono stati due focolai, uno più vasto in Lombardia, uno in Veneto e da questi derivano gli altri casi». Ad oggi inoltre non c'e' nessuna conferma sul caso zero.

Ogni giorno scanner a 150ml passeggeri

Il ministro ha riferito che ogni giorno vengono ancora controllati con termo scanner 1400 voli e 150.000 passeggeri provenienti da rotte internazionali anche per intercettare i voli indiretti dalla Cina. «Voglio ricordare - ha detto - che, a differenza di come alcune volte è stato riportato, nessun Paese in Europa prevede la sorveglianza domiciliare o forme di quarantena per chi viene dalle aree a rischio ancora oggi. Noi lo abbiamo fatto per gli studenti dal 8 febbraio e per tutte le persone dal 21 febbraio. A questi controlli vanno aggiunti quelli effettuati, mediamente, su 16 grandi navi al giorno, con circa 5.000 passeggeri e 1.700 membri di equipaggio. Credo in questo lavoro, e ringrazio tutte le persone che si sono impegnate, per realizzarlo».

Nostro Paese più forte del virus

«Con la fiducia della comunità scientifica ed i provvedimenti necessari - ha continuato il ministro - supereremo tutti insieme questa emergenza, l’Italia è più forte del nuovo coronavirus. Sarà decisivo il comportamento individuale di ognuno di noi: seguire le regole di igiene e dell’Iss è fondamentale per vincere questa sfida».