Coronavirus, Speranza: «Prime dosi del vaccino Ue-Astrazeneca entro fine anno. Priorità è riaprire le scuole»

Cosa fare in caso di positivi in classe

L’obiettivo ora è «ricostruire una relazione organica tra scuola e Ssn». E ha ricordato che «se ci saranno casi positivi saranno i dipartimenti di prevenzione delle Asl territoriali a intervenire con un’indagine e con la decisione delle misure da adottare dai tamponi alla quarantena. Non lasceremo soli i presidi e gli insegnanti».

Leggi anche Scuole riaperte, ecco le nuove regole e tutti i nodi da risolvere

Undici milioni di mascherine per studenti e personale

L’Italia è «l’unico paese in Europa e nel Mondo che metterà a disposizione 11 milioni di mascherine per studenti e personale scolastico», ha detto Speranza. Il ministro ha ricordato che si tratta di mascherine chirurgiche e ha rivolto ringraziamenti al commissario Arcuri. Il ministro ha anche voluto ricordare che le masherine a scuola sono obbligatorie «nei momenti dinamici» quando ci sono contatti e rischi concreti, mentre «nei momenti statici, quando lo studente è fermo e ascolta il docente, la mascherina può essere abbassata». La misura sulle mascherine «può essere rivista in casi epidemiologici particolari».

Il Governo non ha mai autorizzato la riapertura delle discoteche

Il ministro Speranza ha anche fatto alcune precisazioni sull’ordinanza che prevedeva la sospensione delle attività di ballo e le mascherine tra le 18 e le 6 di mattina: «Il governo non aveva mai autorizzato la riapertura delle discoteche ma, come noto, dal 16 maggio le Regioni hanno la facoltà di introdurre non solo misure più restrittive, come durante la fase più acuta dell’emergenza, ma anche meno restrittive» di quelle nazionali e «alcune Regioni hanno utilizzato queste facoltà».

Nella Ue salgono i contagi

Rispetto alla precedente informativa «il quadro epidemiologico europeo è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi», ha detto il ministro della Salute.