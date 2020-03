Coronavirus, spesa a domicilio? Cosa fare e non fare mai con le consegne Francesco Broccolo, virologo dell’Università Bicocca di Milano, spiega come tutelarsi quando ci facciamo recapitare un acquisto online a casa di Alb.Ma.

Acquisti online, cosa fare e non fare mai (Reuters)

2' di lettura

La spesa per la settimana, casse d’acqua, libri, “persino” gadget o attrezzi da palestra. L’epidemia di coronavirus sta facendo lievitare gli acquisti via e-commerce , una soluzione per ridurre al minimo l’urgenza di uscire di casa (quando si parla di beni essenziali, come gli alimentari) od ovviare alla chiusura dei negozi.

Ma è davvero più sicuro farsi recapitare cibo o altri prodotti all’ingresso di casa? In parte sì, a patto che si rispettino alcune regole di base. Le spiega al Sole 24 Ore Francesco Broccolo, professore di Microbiologia all’Università Bicocca di Milano.

Leggi anche: Coronavirus, tutto quello che c’è da sapere

1) Farsi recapitare la merce a casa è meno rischioso?

La possibilità di recapitare la spesa a domicilio è senza dubbio una ulteriore misura di prevenzione del contagio del Covid-19. L'Organizzazione mondiale delal sanità ha dichiarato che la probabilità che una persona infetta contamini le merci è bassa e che anche il rischio di contrarre il nuovo virus da un pacco che è stato esposto a condizioni e temperature diverse è basso.



2) Quando si ritira un pacco, non necessariamente di prodotti alimentari, cosa bisogna fare subito?

Durante la consegna del pacco si deve mantenere la distanza sociale di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Durante il ritiro della merce si raccomanda di avvicinarsi all'operatore con una mascherina (chirurgica o FFP2/FFP3). Togliere l'imballo e lavarsi le mani accuratamente per 30 secondi con sapone neutro.