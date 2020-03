Coronavirus, spesa, sport e animali domestici: si può uscire solo nel quartiere Per lavoro o salute non ci sono limiti agli spostamenti. Ma per gli altri motivi di necessità si deve stare il più vicino possibile a casa. Così la Procura di Genova interpreta le norme sull’emergenza coronavirus di Maurizio Caprino

Coronavirus, nuova autocertificazione: si dichiara la non positività

3' di lettura

Per fare la spesa o attività motorie non ci si può allontanare dal proprio quartiere. È l’interpretazione data dalla Procura di Genova sulla possibilità di muoversi per sola necessità prevista ora con l’emergenza coronavirus. Di fronte alle tante denunce arrivate nei loro uffici, i pm genovesi chiariscono alcuni aspetti delle limitazioni nei movimenti. Per chi mente nell’autocertificazione non c’è il reato di falso in atto pubblico.

Le linee guida

Sono linee guida per le forze dell’ordine di Genova chiamate a far rispettare i divieti di movimento in vigore, che riguardano tutte le uscite di casa diverse da quelle per:

- lavoro;

- salute;

- stato di necessità;