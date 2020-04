Coronavirus, stretta sui controlli: più posti di blocco a Pasqua Su 12.513 le persone che sono state controllate il 3 marzo a Milano e in provincia dalle forze dell'ordine, per verificare il rispetto dei decreti sull'emergenza Coronavirus, 339 sono state sanzionate di Andrea Gagliardi

I controlli delle forze dell’ordine sono a tappeto. E saranno sempre più serrati in vista della Pasqua e del lunedì di Pasquetta, in particolare nelle grandi città come Roma e Napoli o mete turistiche come la costiera amalfitana. Verranno effettuati posti di blocco con controlli a campione.

Tutto per evitare che la curva dei contagi rischi di subire improvvise impennate.

A Milano 12.513 controllati e 339 sanzionati

Del resto che ci sia una fetta, sia pur limitata, di popolazione che non rispetta i divieti (uscire solo per «comprovate esigenze lavorative», «situazioni di necessità» o «motivi di salute») lo testimonia il numero di multe. Su 12.513 le persone che sono state controllate il 3 marzo a Milano e in provincia dalle forze dell'ordine, per verificare il rispetto dei decreti sull'emergenza coronavirus, 339 sono state sanzionate.

Non a caso il sindaco di Milano, Giuseppe Sala nel suo video giornaliero odierno sui social ha chiesto più controlli in città per verificare il rispetto delle regole per limitare il contagio. «In molti mi state scrivendo che c'è troppa gente in giro e obiettivamente c'è più gente in giro. E quello che ho fatto stamattina - ha detto Sala - è stato convocare il capo della Polizia locale e gli ho chiesto di fare più controlli, la stessa richiesta ho fatto al prefetto». «Non è certo il momento di abbassare la guardia: ho già predisposto un'intensificazione dei controlli per i prossimi giorni, in particolare per il weekend di Pasqua e Pasquetta» ha spiegato il prefetto di Milano Renato Saccone.

Stretta controlli Bergamo, 3.172 in un giorno

A seguito della 'stretta' annunciata dalla Prefettura di Bergamo, dopo alcune segnalazioni dell'eccessiva presenza di persone in giro a Bergamo e provincia, le forze dell’ordine hanno intensificato ulteriormente i controlli nella provincia più colpita dal coronavirus: la Prefettura ha fatto sapere infatti che il 2 aprile i controlli sono stati 3.172, I sanzionati sono stati 145. Controllati anche 831 negozi: 20 titolari sono stati multati.

A Roma 24mila verifiche, 52 multati

Controlli a tappeto anche nella capitale: circa 24mila quelli eseguiti il 1° aprile dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare l'osservanza delle regole disposte a tutela della salute pubblica: oltre 10mila gli accertamenti sugli spostamenti dei veicoli e più di 11mila le persone controllate, circa 2.000 invece le verifiche che hanno interessato le attività commerciali e 500 quelle nei parchi e ville storiche. 52 le irregolarità rilevate.