Coronavirus, stretta a Pasqua: da supermarket chiusi a droni anti-scampagnata Sono numerose le misure anti-assembramenti nel ponte di Pasqua e Pasquetta, studiate con vari provvedimenti nei territori per scongiurare una risalita dei contagi di An.Ga.

Market chiusi in diverse città, riti religiosi blindati e seguiti in streaming, droni pronti a scovare i pic-nic fuorilegge. Sono numerose le misure anti-assembramenti nel ponte di Pasqua e Pasquetta, studiate con vari provvedimenti nei territori per scongiurare una risalita dei contagi da coronavirus e compromettere la prevista 'fase 2'. L'ulteriore stretta, contro la diffusione dei contagi da Covid-19, è annunciata in ordine sparso dagli

enti locali con decine di ordinanze in tutto il Paese.

Check point anti-furbetti

In prima battuta ci sono i check point anti-furbetti. Oltre all'annunciata intensificazione dei controlli da sabato a lunedì, per evitare gite nei giorni di festa (complice il meteo che preannuncia sole su tutta Italia e temperature di 25-26 gradi), i posti di blocco si concentreranno in particolare nelle località turistiche, dalla costiera amalfitana alla riviera ligure, ma anche nei porti, sui sentieri montani, ai caselli delle autostrade e con presidi nelle stazioni in coincidenza con gli orari di transito dei treni.

Droni per controllare gli spostamenti

La Liguria annuncia lo stop agli arrivi da extra regione, in particolare nei confronti di eventuali persone dirette nella seconda casa. A Imperia sono previste multe da 533 euro a 4.000 euro per i turisti che cercheranno di trascorrervi la Pasqua. Il prefetto ha sensibilizzato i sindaci sulla necessità di verificare la presenza, nelle seconde case, di soggetti non residenti, anche tramite accertamenti sui consumi relativi alle utenze e sul conferimento di rifiuti e attraverso segnalazioni dei cittadini. A Firenze, Torino e Venezia saranno utilizzati i droni per controllare gli spostamenti delle persone. Nel capoluogo toscano sorvegliati speciali i lungarni e

zone verdi mentre il parco cittadino, quello delle Cascine, sarà presidiato dai militari. A seconda delle città, le telecamere volanti saranno utilizzate dalla polizia municipale o dai carabinieri con pattuglie pronte a intervenire. In laguna, invece, contro le gite in gondola si vigilerà anche con gli elicotteri.

Supermercati chiusi in varie regioni

Per evitare il rischio di affollamenti e code con i carrelli, intere Regioni hanno deciso la chiusura di supermercati e negozi - farmacie escluse - sia domenica che lunedì: in Abruzzo, Sardegna, Lazio e Sicilia, ma anche in tante città di umbre e del Molise, tutti gli esercizi commerciali avranno le saracinesche abbassate.