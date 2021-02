Coronavirus, svolta vaccini: il governo chiama l’industria per produrre in Italia

Il censimento delle aziende di Farmindustria

L’incontro in programma allo Sviluppo è al momento fissato solo con Farmindustria anche se potrebbe ampliarsi in questi due giorni anche a singole aziende. Farmindustria sta conducendo un censimento delle aziende che possano eventualmente produrre vaccini in Italia e la lista sarà portata a Giorgetti.

Lunedì 22 febbraio il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha ventilato eccezioni alle leggi sulla proprietà intellettuale. Ma eventuali interventi in questo campo saranno parte dell’iniziativa europea e non dei singoli Stati.

Sarà invece di competenza nazionale il sostegno economico alle imprese che riconvertono linee produttive, utilizzando probabilmente fondi statali e non del Recovery Plan.

L’ipotesi prevalente resta la produzione da parte di aziende terze a valle di accordi commerciali con le multinazionali detentrici dei brevetti.

«Non ci sarebbe bisogno che lo Stato acquisti i diritti, da sempre nel mondo farmaceutico ci sono partnership di questo tipo» dice il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, che è anche a.d. di Janssen italia (Johnson&Johnson).

Tempi lunghi: almeno 4-6 mesi

Il problema sembrano essere soprattutto fattibilità tecnica e tempi, almeno 4-6 mesi. «Stiamo cercando di capire se ci sono aziende in grado di supportare la produzione - spiega Scaccabarozzi - e soprattutto in quali fasi. Potrebbe essere la produzione vera e propria con i bioreattori se ci sono, o anche l’infialamento come già accade ad esempio con la Catalent di Anagni».

Ma il rischio di arrivare a una produzione nazionale quando l’Europa sarà già inondata di vaccini esiste. Farmindustria stima che occorrano tra 4 e 6 mesi se il bioreattore è già pronto, altrimenti i tempi sarebbero decisamente più lunghi.