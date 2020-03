Coronavirus in tackle sulla Champions: Psg-Dortmund a porte chiuse Dai campionati nazionali all’Europeo itinerante passando per la Champions, l’epidemia di coronavirus sta mettendo in crisi il calcio europeo di Dario Ricci

(Afp)

Si gioca, comunque e malgrado tutto. Ma se fino a pochi giorni, anzi poche ore fa, la domanda più frequente era «come?», adesso tutti e in tutta Europa piuttosto si chiedono «fino a quando?».

Interrogativo che, come un pallone impazzito, rimbalza ai quattro angoli del Continente e di qui sui tavoli di Nyon. Qui, l'Uefa guarda con massima attenzione (e apprensione…) a un'annata che, già non avesse come appendice il suggestivo (ma sempre più a rischio…) Europeo itinerante con gara d'esordio a Roma il 12 giugno e finale a Londra un mese dopo, dovrebbe comunque pure pensare ad assegnare Champions ed Europa League, nelle due finali previste rispettivamente a Istanbul (sabato 30 maggio) e Danzica (mercoledi 27 maggio). Trofei, celebrazioni, allori che l'epidemia di coronavirus rischia di cancellare.

Quale destino per le partite di Champions

È in questo stato d'animo, col consiglio straordinario della Federcalcio già programmato – in conference call – domani a Roma e tutte le altre Leghe che si stanno interrogando sul da farsi, che ritorna in campo la Coppa dalle Grandi Orecchie, per assegnare i primi due posti per i quarti di finale. E viene il magone a pensare (limitandoci a una prospettiva puramente calcistica) che la splendida Atalanta di Gasperini sia così vicina a quello storico traguardo in un'annata così complicata. Intanto però bisogna capitalizzare il bel 4 a 1 rifilato al Valencia all'andata, ottenuto in un San Siro riempito da 50mila bergamaschi appena lo scorso 19 febbraio, quando il coronavirus era ancora un puntino lontano, seppur già minaccioso, all'orizzonte.

Scenario totalmente cambiato ora, con una spedizione orobica in Spagna ridotta ai minimi termini per logici motivi sanitari, e la gara contro gli iberici (che, amara ironia della sorte, hanno nel loro stemma il…pipistrello, proprio il mammifero che avrebbe trasmesso il Covid-19 all'uomo) che ssi svolgerà a porte chiuse. Di più. Non solo i tifosi infatti, ma anche la stampa rimarrà fuori dallo stadio “Mestalla”. È quanto comunicato dal Ministero dello Sport spagnolo, che ha deciso di bloccare l'accesso allo stadio anche ai giornalisti per combattere la diffusione del virus. Saranno perciò ammessi all'interno dell'impianto soltanto i produttori broadcaster per riprendere il match.

L’ombra del coronavirus su Barcellona-Napoli

Misure che cozzano con quanto dichiarato appena tre giorni fa, a proposito della sfida tra Barcellona e Napoli di mercoledi 18 marzo al Camp Nou, dal ministro della Salute spagnolo Salvador Illa: «Ad oggi la partita si può giocare normalmente perché Napoli non rientra in una delle zone a rischio e quindi si può disputare la gara nella totale normalità. Le misure precauzionali che vengono prese con alcuni eventi sono quelle che coinvolgono persone provenienti da aree a rischio, per questo motivo alcune partite si giocheranno a porte chiuse». Ragionamento che ha una sua validità teorica, sempre però che la teoria sia supportata dai numeri, coi casi di contagi in aumento sia in Spagna che nel Sud Italia. E senza trascurare che la Generalitat catalana potrebbe invece imporre le porte chiuse. Singolare anche il fatto che giovedi, a fronte di un Getafe “costretto” (pur nell'ambito di una trasferta-lampo di appena 12 ore) alle porte chiuse a San Siro contro l'Inter nell'andata degli ottavi di Europa League (e così sarà anche al ritorno in Spagna), vi sarà una Roma che a Siviglia troverà stadio e città “aperti”, visto che anche in questo caso verrà adottata la traballante distinzione tra aree “diversamente” a rischio.