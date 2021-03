Coronavirus: dai tamponi ai vaccini, ecco cosa si può fare in farmacia

4' di lettura

Le 19mila farmacie sul territorio italiano scendono in campo nella campagna vaccinale che punta a 500mila somministrazioni al giorno e all’80% della popolazione immunizzata entro settembre. Dopo essere state coinvolte nell’operazione di tracciamento delle persone contagiate, grazie ai tamponi antigenici e ai test sierologici effettuati all’interno delle tende allestite oramai dappertutto, diventano centri di somministrazione delle dosi anti coronavirus, protagoniste anche nella fase di immunizzazione della popolazione. La possibilità è stata prevista dalla legge di Bilancio 2021, mentre il decreto Sostegni (dl 41/2021) ha messo a disposizione le risorse (50 milioni) per la remunerazione. Il tutto avviene sulla scia di quanto già fanno i loro colleghi in Inghilterra in Francia e Germania.

L’intesa

Governo, Regioni, Province autonome, Federfarma e Assofarm hanno sottoscritto un accordo quadro che consente di coinvolgere i farmacisti nella campagna vaccinale. Sono le Asl a fornire il siero mentre la somministrazione spetta, dopo un corso di formazione, ai farmacisti (non è necessaria la presenza di un medico) che ricevono 6 euro a dose. Sta a loro stabilire le modalità di prenotazione, fermi restando i criteri di priorità stabiliti dal governo. È esclusa la possibilità che si possano vaccinare i soggetti fragili, ad estrema vulnerabilità o chi abbia avuto pregresse reazioni allergiche gravi.

Serve consenso informato

«Il vaccino - si legge nel documento - si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale». Non solo: la quarantena precauzionale per chi è venuto in contatto con caso conclamati di Covid-19 e la conseguente «sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al Covid-19».

I “paletti” per chi si vaccina

Chi si reca in farmacia per effettuare la vaccinazione non deve avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretto con persone affette da Covid-19, non deve avere una febbre superiore a 37.5 gradi, non deve avere sintomi compatibili con il Covid-19 e non deve essere positivo al test per Sars-CoV-2.

Liguria apripista, Genova prima in Italia

Una volta raggiunto l’accordo, le prime a muoversi sono state 52 farmacie di Genova, con la somministrazione di AstraZeneca. Le vaccinazioni sono partite già oggi, 30 marzo. Coinvolte le persone tra i 70 e i 79 anni. La Regione si è organizzata in questo modo: chi vuole farsi vaccinare può recarsi in farmacia per prenotare, lo può fare dal portale messo a disposizione dalla regione (prenotovaccino.regione.liguria.it) o telefonando al Cup (800 098 543). Ma il sistema dovrebbe camminare a pieno regime dalla seconda metà del mese prossimo, con una maggiore disponibilità di sieri: il 16 aprile cominceranno ad arrivare in Italia i primi vaccini Johnson & Johnson, il farmaco monodose (non serve pertanto il richiamo) della multinazionale americana che dovrebbe consegnare al nostro paese 7,3 milioni di dosi entro giugno. A J&J guarda ad esempio il Lazio. La Regione, stando alle indicazioni fornite dall’assessore alla Salute Alessio D’Amato, punta a coinvolgere mille farmacie sul territorio - sono quelle che ad oggi hanno dato la disponibilità -, sul,a base di una media di una ventina di somministrazioni al giorno da parte di ciascuna di esse.