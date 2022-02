Coronavirus, terapie intensive sopra il 10% ancora in otto regioni, Rt in calo a 0,73

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Rt in calo, come l’occupazione di terapie intensive e aree mediche. Dal report dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della salute all’esame della cabina di regia emerge un quadro in netto miglioramento del nuovo coronavirus, ma in otto regioni le terapie intensive sono ancora al di sopra della soglia del 10 per cento.

Incidenza settimanale ogni 100mila abitanti a quota 552

In calo l'incidenza settimanale a livello nazionale del nuovo coronavirus: 552 ogni 100mila abitanti (dal 18 al 24 febbraio 2022) contro i 672 ogni 100mila abitanti nella settimana precedente, quella dall’11 al 17 febbraio 2022.

L’Rt è a 0,73

Nel periodo 2 febbraio 2022 – 15 febbraio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,68 – 0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,76 (0,74-0,78) al 15/2/2022 vs Rt=0,79 (0,78-0,81) al 8/2/2022.

Terapie intensibe all’8,4%, ma in otto regioni sopra il 10%

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 febbraio) vs il 10,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 febbraio).

Tasso di occupazione delle aree mediche al 18,5%

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 febbraio) contro il 22,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 febbraio)