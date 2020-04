Coronavirus, tornano in campo 23mila volontari del servizio civile Gli interventi sono legati all’attuale contesto emergenziale: dal supporto ai comuni all’assistenza alle persone anziane e ai soggetti più fragili di Andrea Gagliardi

Ventitremila operatori volontari di nuovo in servizio. Sono i numeri del servizio civile universale ripartito giovedì 16 aprile dopo la provvisoria sospensione a causa dell’epidemia Covid-19. Gli interventi sono legati all’attuale contesto emergenziale: dal supporto ai comuni e ai centri operativi comunali di protezione civile, al sostegno al sistema scolastico; dalla realizzazione di progetti educativi o culturali, ripensati alla luce delle nuove necessità dettate dall'emergenza, al cosiddetto “welfare leggero” cioè interventi di assistenza alle persone anziane e ai soggetti più fragili in tutte quelle attività quotidiane per le quali non possono far fronte da sole in questo momento.

Dalla consegna della spesa all’assistenza agli anziani

«Vedremo così - ha spiegato il ministro per le Politiche giovanili e

lo Sport Vincenzo Spadafora - volontari del servizio civile alle prese con la consegna della spesa, dei farmaci, di pasti preparati, di libri o di altri beni di necessità ma anche impegnati a offrire assistenza da remoto, ad esempio attraverso telefonate periodiche dedicate all'ascolto e al conforto delle persone più sole oppure gestendo servizi informativi per la cittadinanza».

Servizi mai sospesi del tutto

Nelle scorse settimane, grazie all'impegno degli enti di servizio civile e alla volontà dei giovani operatori, l'attività non si era comunque mai del tutto fermata in molte aree del territorio. «Laddove c'erano le condizioni e i progetti erano già incentrati su interventi direttamente connessi alla gestione dell'emergenza - ha spiegato Spadafora - hanno continuato ad operare, anche nei giorni più complicati, oltre 3.200 volontari».



Progetti rimodulati per 10mila volontari

Ma ora si riparte a regime. E rispetto ai circa 30mila giovani impegnati originariamente a livello nazionale ed estero sono 23mila quelli in servizio. Mentre 6mila operatori volontari hanno dovuto fermarsi perché gli enti presso cui operavano sono stati costretti ad interrompere i propri progetti. In particolare «sono quasi 13.000 i giovani che riprendono le attività sospese così come erano essenzialmente previste nei progetti originari, mentre sono circa 10.000 quelli impegnati in progetti rimodulati, per i quali loro stessi in molti casi hanno partecipato alla ridefinizione di obiettivi e attività».

In cento tornati dall’estero per svolgere servizio in Italia

Tra i 23.000 volontari ci sono anche giovani che avevano scelto di svolgere il servizio civile all'estero e nei Corpi civili di pace e che, costretti a rientrare in Italia a causa dell'emergenza, hanno scelto di proseguire l'attività in Italia nei progetti rivisitati dagli enti. «Sono poco più di un centinaio - ha concluso Spadafora - ma vanno menzionati perché il loro spirito di solidarietà e il sentirsi attori principali nella difesa della Patria li ha motivati a continuare il proprio servizio seppure in modo molto diverso rispetto alle originarie aspirazioni».