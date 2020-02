Coronavirus: un morto in Francia, il primo fuori dall’Asia

9:32 Niccolò: «Contento di tornare nella mia Grado. Peccato per aver dovuto interrompere esperienza in Cina»

«Sono un po’ amareggiato perché ho dovuto interrompere il percorso di studi che avevo iniziato in Cina grazie a Intercultura. È un bellissimo progetto, chi poteva pensare che sarebbe finita così? Però almeno non dovrò perdere l’anno scolastico». Lo ha detto Niccolò, il 17enne di Grado

atterrato stamani a Pratica di Mare, in un'intervista telefonica rilasciata a Repubblica ieri, prima di salire sull'aereo dell’Aeronautica militare che lo ha riportato in Italia. «Sono contentissimo, soprattutto perché stavolta, dopo due tentativi, so che partirò. Non vedo l'ora di rivedere la mia

Grado, anche se so che a Roma dovrò fare la quarantena. Ma, insomma, il peggio è passato».