Coronavirus: Toscana, Campania e Valle d’Aosta verso la zona gialla Venerdì 18 dicembre, con il nuovo report settimanale dell'Iss sull'andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbero sancire ufficialmente il passaggio di fascia per le ultime regioni arancioni. Tra queste solo l’Abruzzo non cambierebbe di colore

Coronavirus: il bollettino del 16 dicembre - I dati di oggi

Venerdì 18 dicembre, con il nuovo report settimanale dell'Iss sull'andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbero sancire ufficialmente il passaggio di fascia per le ultime regioni arancioni. Tra queste solo l’Abruzzo non cambierebbe di colore

2' di lettura

Un Italia tutta gialla, con l’eccezione dell’Abruzzo. È questo il quadro che si va delineando alla vigilia delle feste natalizie, che vedranno però una nuova stretta (in via di definizione) e un ennesimo cambio di colore della cartina. Venerdì 18 dicembre, con il nuovo report settimanale dell'Iss sull'andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbero sancire ufficialmente il passaggio di fascia per le ultime regioni rimaste arancioni. Sembra altamente probabile che, in base agli ultimi dati relativi a Rt, numero di contagi e ricoveri, Toscana, Campania, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano possano passare in fascia gialla.

Il caso Abruzzo

Resterebbe arancione solo l’Abruzzo. Scalato di colore il 13 dicembre (dopo essere tornato rosso per un giorno in seguito al pronunciamento del Tar dell'Aquila che ha sospeso, accogliendo il ricorso del Governo, l'ordinanza con cui il governatore Marco Marsilio aveva stabilito il passaggio in zona arancione) l’Abruzzo non dovrebbe registrare variazioni cromatiche. Anche se in teoria il decreto Ristori prevede una deroga alle regola dei 14 giorni per il passaggio di fascia, nel caso in cui la cabina di regia «ritenga congruo» un periodo inferiore e dia il via libera a una “corsia veloce”.

Loading...

Bar e ristoranti rialzano le saracinesche



Conquistare la “descalation” per Toscana, Campania, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano vuol dire guadagnare aperture e allentamenti importanti. Nelle zone arancioni infatti è vietato spostarsi da un comune all'altro, nonchè uscire ed entrare nella Regione e serve l'autocertificazione per spostarsi. Divieti che cessano in zona gialla. Non solo. I servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie e pasticcerie) che allo stato attuale sono chiusi sette giorni su sette (a parte l’asporto), possono riaprire nelle zone gialle fino alle 18.