Coronavirus, il Governo lavora al Dpcm sulle regole per il Natale: verso riaperture di negozi e ristoranti Si punta anche a un attenuamento delle misure restrittive in quelle province dei territori della 'red zone' che hanno dati epidemiologici migliori di Andrea Gagliardi

Si punta anche a un attenuamento delle misure restrittive in quelle province dei territori della 'red zone' che hanno dati epidemiologici migliori

4' di lettura

Nuove regole per lo shopping e per i giorni festivi se la curva epidemiologica si confermerà in discesa. Con la possibilità per i ristoranti di tornare a una semi-normalità e di tenere i negozi aperti anche di sera tardi, per spalmare le entrate dei clienti, favorendo comunque il contingentamento degli accessi nelle vie dello shopping. E un attenuamento delle misure restrittive in quelle province dei territori della 'red zone' che hanno però dati epidemioologici migliori. Sono alcune delle ipotesi allo studio dell'Esecutivo, con i governatori che puntano ad un graduale allentamento delle misure in vista del Natale. Possibilmente già dopo il 4 dicembre, data in cui cessa l’efficacia dell’ultimo Dpcm.

Le aperture del Cts

Aperture in tal senso, sono venute del resto dallo stesso Comitato tecnico scientifico. Dopo il 4 dicembre «i negozi e i ristoranti potranno probabilmente ritornare ad una seminormalità se rispetteranno quelle regole. Sarà una quasi normalità, non un liberi tutti» ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico intervenendo a Porta a Porta, che ha aggiunto: «un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare». Ma sono ancora tanti i punti interrogativi in vista del vertice con i territori convocato dal ministro per le Autonomie Francesco Boccia nelle prossime ore, a cui parteciperanno anche l'Iss e il ministro della Salute. La linea del Governo resta quella dell'ascolto, ma senza alcuna intenzione di modificare il sistema di monitoraggio. Lo stesso premier, Giuseppe Conte, è tornato sui 21 indicatori che determinano la classificazione in zone rosse, arancioni o gialle, chiarendo: «Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull'effettivo livello di rischio dei territori».

Loading...

Tavolo tecnico Iss-Salute-Regioni su parametri

I parametri del monitoraggio non cambiano fino al 3 dicembre, malgrado la richiesto dei governatori di ridurrli da 21 a 5 gli indicatori per ridefinire le fasce di rischio. E dal 20 novembre fino a fine mese ci sarà un tavolo tecnico tra il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, i tecnici dell'istituto, quelli del ministero della Salute e delle Regioni per valutare le «ulteriori ponderazioni e proposte delle Regioni» in merito. Mentre il premier ha puntualizzato: «Cercheremo di rendere ancora più chiari e trasparenti i parametri ma questo non diventi confusione».

Il nuovo Dpcm in arrivo

In vista delle feste natalizie, con un raffreddamento della curva dei contagi e un Rt stabilmente sotto 1, il nuovo Dpcm - per non mortificare i consumi - potrebbe prevedere la possibilità di tenere i negozi per lo shopping aperti anche di sera tardi, per spalmare le entrate dei clienti e favorire comunque il commercio. Anche se le norme sono ancora tutte da definire, il governo punta a un Natale soft, con il divieto di cenoni e veglioni allargati, magari riproponendo il limite di sei persone per gli incontri a casa. Oppure lasciando i negozi aperti anche nelle aree arancioni (non solo in quelle gialle) ma con un contingentamento degli accessi nelle vie dello shopping. Il tutto per evitare una terza ondata di contagi a gennaio.

Natale sobrio senza feste

«A Natale dobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non è possibile. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso. Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Anche se pensiamo ci si possa scambiare doni e permettere all'economia» di crescere, ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento all'assemblea dell'Anci.