Coronavirus: tre contagiati in Lombardia. L’assessore Gallera: a Castiglione d'Adda e Codogno restate a casa Un 38enne è ricoverato a Codogno, in provincia di Lodi. Sarebbe stato contagiato durante la cena con un amico, attualmente ricoverato all’ospedale Sacco di Milano. La ditta per cui lavora è la Unilever di Casalpusterlengo, dove sono state attivate procedure di emergenza. L’assessore Gallera: i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno restino in casa

Tre persone sono state contagiate dal coronavirus in Lombardia. Il più grave, ricoverato in prognosi riservata e definito «molto grave», è un 38enne. Altre due persone -la moglie e il cosidetto “paziente zero”, che avrebbe contagiato il 38enne - sarebbero contagiate. Non è più possibile accedere al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno, e 60 persone che hanno avuto contatti con il 38enne saranno messe in quarantena.

Il 38enne si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale, e ha avuto contatto con il “paziente zero”, suo amico e che accusa sintomi di polmonite, recentemente tornato dalla Cina, durante una cena. Negli ultimi 4 giorni, il 38enne è andato a correre e poi al lavoro, ha giocato a pallone e ha preso parte a tre cene. Questo secondo quanto ricostruito dai medici che da giovedì lo hanno in cura. L'uomo è un manager che lavora per Unilever, che ha una sede a Casalpusterlengo. Nell'azienda è scattata la procedura di emergenza e si stanno eseguendo i tamponi sui dipendenti per capire se qualcuno possa essere stato contagiato.

La moglie, anche lei contagiata, è un’insegnante in stato interessante e al momento non sta lavorando; avrebbe quindi avuto meno contatti sociali rispetto al marito.

Una sessantina di persone verranno poste in quarantena

In totale, sono una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con il 38enne ricoverato a Codogno: per loro scatterà la quarantena, secondo quanto si apprende da un'agenzia di stampa. Non è ancora stato definito se i giorni sotto controllo sanitario verranno trascorsi in una struttura ad hoc o nelle proprie abitazioni, ma nel frattempo si stanno valutando eventuali strutture militari di supporto per la quarantena. Lo si apprende da fonti della Difesa, che opera in stretta collaborazione con le altre istituzioni per affrontare l'emergenza.



L’assessore Gallera: i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno restino in casa

«Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali»: questo è l'invito dell'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, dopo i casi di Coronavirus nel lodigiano.

«Abbiamo già ricostruito sia i contatti dei medici, degli infermieri, dei familiari più stretti a cui abbiamo già fatto i tamponi. Sono già stati messi tutti in isolamento o chiamati a stare in isolamento al loro domicilio la moglie e i genitori»: ha spiegato ancora l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera a RaiNews. «La macchina quindi si è mossa con rapidità» ha aggiunto l'assessore. «Oggi - ha aggiunto Gallera - siamo sul suo posto di lavoro» per fare «i tamponi a tutti i suoi colleghi. Siamo stati molto reattivi» ha concluso.