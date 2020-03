Coronavirus, ultime notizie: Tom Hanks positivo. In Cina superato il picco: casi ai minimi. Focolaio a Seoul. Madrid verso la chiusura

11:21 La Banca centrale del Giappone verso nuovi stimoli

La Banca del Giappone dovrebbe ampliare le misure di stimolo all'economia nella sua riunione della prossima settimana allo scopo di contrastare l'impatto del coronavirus sull'economia. Lo riporta Bloomberg secondo cui la Boj dovrebbe assumere una posizione più aggressiva nell'acquisto di titoli come gli Etf, per i quali ha al momento un target di 6 trilioni di yen, predisporre un programma di prestiti alle imprese e potrebbe aggiustare il suo programma di acquisto di bond corporate per aiutare le aziende. Oggi il governatore della Boj, Haruhiko Kuroda ha fatto il punto della situazione con il primo ministro Shinzo Abe in un incontro che ha fatto seguito al nuovo tonfo della Borsa di Tokyo. «Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e non esiteremo a prendere le misure appropriate se necessario», ha detto Kuroda dopo l'incontro. Parole che fanno presagire che la Boj potrebbe ampliare le misure di stimolo la prossima settimana mentre il rialzo dello yen, uno tra i beni rifugio per eccellenza, rischia di aggiungere un ulteriore elemento di difficoltà per il sistema produttivo nipponico.