Coronavirus, in tutta Europa misure forti per evitare un nuovo lockdown

Londra passerà al livello di “allerta alta” a partire da sabato a mezzanotte, il secondo nella scala delle restrizioni imposte dal premier britannico Boris Johnson. La misura prevede il divieto di riunioni in casa con amici. Più pesanti le misure intraprese in Irlanda del Nord, dove dal 15 ottobre – e per 4 settimane – rimangono chiusi pub e ristoranti, fatta eccezione per chi fa consegne a domicilio.

Sempre nell'Irlanda del Nord, da lunedì 19 ottobre rimarranno chiuse anche tutte le scuole per due settimane. Più che una chiusura vera e propria, in realtà, si tratta di un rinvio delle riaperture dopo la pausa tradizionale di ottobre.

Spagna, preoccupa la Catalogna

A causa della diffusione dei contagi, i bar e i ristoranti della Catalogna, nel nord-est della Spagna, sono chiusi per 15 giorni a partire dal 15 ottobre. I locali non potranno più servire i clienti nei locali e potranno solo consegnare a domicilio. Misure “difficili” decise per “evitare il lockdown totale nelle prossime settimane”, ha annunciato Pere Aragones, presidente ad interim del Governo regionale in una conferenza stampa.

Nel resto della Spagna, da qualche giorno è in vigore uno “stato di allarme” che riguarda Madrid e altre 9 città: Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles e Alcalá de Henares. Da queste città non è possibile uscire (né entrare) se non per motivi particolari (studio, salute e lavoro tra le altre). Fra le misure adottate anche il divieto di assembramenti (massimo 6 persone), la chiusura dei locali alle 23 e la limitazione di presenze alle funzioni religiose.

Germania, mascherine ovunque

In Germania, la cancelliera Angela Merkel, dopo otto ore di serrato confronto con i dirigenti dei diversi Land del Paese, ha annunciato misure più severe su raduni e mascherine. Se un'area del Paese registra più di 35 nuove infezioni per 100.000 persone nell'arco di sette giorni, le mascherine diventeranno obbligatorie in tutti i luoghi in cui le persone sono a stretto contatto per un periodo prolungato.