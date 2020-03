Coronavirus: tutte le proroghe ai documenti in scadenza, dalle patenti alle carte d’identità

Coronavirus, ecco gli aiuti per il lavoro

Patenti - 31 agosto 2020

Sono prorogate al 31 agosto le patenti scadute o in scadenza successivamente alla data di approvazione del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020). La proroga è contenuta nell’articolo 104 del dl 18/2020).

Permesso provvisorio di guida (commissione medica) - 30 giugno 2020

Prorogato fino al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida nel caso in cui la commissione medica locale non abbia potuto effettuarte la visita nel giorno fissato. Si tratta del permesso rilasciato una sola volta ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente .

Revisione e idoneità alla circolazione - 31 ottobre 2020

Una proroga interessa la revisione dei veicoli e non solo: è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi da sottoporre entro il 31 luglio 2020. Analoga proroga arriva per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi. Stesso slittamento per i veicoli a motore e loro rimorchi ai quali siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, o ai dispositivi d'equipaggiamento.

