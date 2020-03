Coronavirus, tutti i concorsi saltati per l’emergenza È del 23 febbraio l’ordinanza del comune di Roma che ha sospeso tutte le procedure concorsuali sul territorio comunale. Il tutto a scopo preventivo a decorrere dal 24 febbraio di Andrea Gagliardi

2' di lettura

In tempo di epidemia da Coronaviruas che minaccia di diventare pandemia la prevenzione ha imposto misure di sicurezza anche per i concorsi pubblici e privati. Le prove sono state sospese totalmente nella zona rossa mentre nella zona gialla (regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e province di Pesaro-Urbino e Savona) sono esclusi dal divieto solo «i casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica», nonché «i concorsi per il personale sanitario».

Distanza di sicurezza nella zona bianca

Non esiste un divieto nel resto d’Italia. In tutti i concorsi dovrà essere garantita però la distanza di sicurezza (un metro) per la “trasmissione droplet”, ovvero attraverso gocce di saliva che possono derivare ad esempio da starnuti o colpi di tosse. «Non immaginiamo dilazioni in massa delle prove, in Campania ad esempio i concorsi vanno tutti avanti» fanno sapere dalla funzione pubblica. E la ministra Fabiana Dadone in un’intervista al Messaggero racconta che «per ora sono previste piccole dilazioni nei calendari prove solo laddove strettamente necessario».

I casi dei concorsi saltati

Ma sono numerosi i concorsi saltati. È del 23 febbraio l’ordinanza del comune di Roma che ha sospeso tutte le procedure concorsuali sul territorio comunale. Il tutto a scopo preventivo a decorrere dal 24 febbraio. Sono così saltate le prove indette dal ministero delle Politiche agricole il 24, 25 e 26 febbraio alla scuola di formazione del Corpo di Polizia in via Brava. Erano 3600 i candidati attesi nella Capitale per questo concorso. Stessa sorte per la procedura selettiva per diventare coadiutore parlamentare al Senato: 60 posti e prove preliminari da svolgersi il 24 e 26 febbraio, ora sospese. Anche l’università Campus Biomedico di Roma ha rinviato l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia: i test erano fissati per il 25 febbraio, con 2800 candidati. L’Orchestra sinfonica nazionale Rai ha rinviato il concorso per clarinetto piccolo, che doveva tenersi da martedì 25 a venerdì 28 febbraio.



Concorsi della sanità vittime del Coronavirus

E il 26 febbraio a Padova è saltato in extremis, quando tanti candidati erano già arrivati da diverse parti d’Italia, la prova di un concorso per dirigente medico di Medicina interna bandito dall’Azienda Zero; 38 posti in palio, per 203 candidature.

Per approfondire