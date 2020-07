Coronavirus, tutti gli errori degli Stati Uniti che dobbiamo evitare di rifare in Europa

I messaggi discordanti che sono arrivati per mesi dalla Casa Bianca non hanno di certo aiutato i cittadini ad attuare i giusti comportamenti per evitare il virus e limitare i contagi. Così, in un gioco che è diventato ideologico si litiga e si muore. Un gioco tragico perché la gente, di ogni colore e convinzione, continua ad ammalarsi. E i morti continueranno ad aumentare nelle prossime 2-4 settimane secondo gli esperti seguendo la linea, simile ormai a una salita alpina, che indica i nuovi contagi.



Nell'America di Trump sei un patriota e sei un vero americano se non utilizzi la mascherina e se sei contrario agli “stay at home order”, visti come un attentato alle libertà individuale scritta nella Costituzione. Se al contrario indossi la mascherina sei un democratico: nelle ultime settimane fortunatamente la gran parte dei governatori repubblicani ha introdotto o reintrodotto l'obbligo di indossare la mascherina all'esterno e nei luoghi pubblici, dopo mesi di chiara opposizione alle regole di comportamento delle autorità sanitarie. Ma le cronache americane sono piene di casi scellerati degli ultrà trumpiani, estremisti di destra che spinti dalla retorica presidenziale hanno manifestato con le armi in mano davanti ai parlamenti statali o alle sedi dei governatori per chiedere la riapertura anticipata. Pastori evangelici conservatori della Bible Belt, la cornice degli stati del Sud, gli stessi che dicono che Trump è stato inviato da Gesù, negazionisti fino all'estremo, oltre le evidenze, che hanno perso la vita a causa del coronavirus che non guarda né alle tessere politiche né al credo religioso nella sua triste avanzata.

In questo video potete vedere Landon Spradlin, pastore protestante e chitarrista blues di 66 anni che non credeva nel virus. Sprandlin, oltranzista trumpiano con la Fender in mano, la Harley e la giacca di pelle nera, si è ammalato a New Orleans durante il suo “ministero in strada” con la chitarra per i festeggiamenti del Carnevale a fine febbraio. «Io non credo che esistano malattie incurabili, Dio guarisce da ogni cosa», disse durante un'intervista in occasione un ritrovo di bikers a Daytona Beach due anni prima a proposito dell'Aids. A fine aprile il pastore bluesman è morto in un letto di ospedale per il Covid.

Il pastore evangelico bluesman

Un'altra storia è quella delle proteste anti-lockdown che si sono svolte in tanti degli stati rossi in cui in queste settimane il virus sta colpendo più forte. Gli ultrà di destra, i gruppi “pro gun”, i no-vax, i suprematisti bianchi e i negazionisti e i cospirazionisti più vari hanno contestato la legittimità degli ordini dei vari governatori - molto spesso dello stesso partito repubblicano - a chiudere gli stati. Chi appellandosi alla difesa della libertà individuale garantita dalla carta costituzionale americana. Chi perché voleva evitare a tutti i costi lo stop dell'economia, arrivando a contestare l'esistenza stessa del virus. In piazza si sono visti gli slogan più vari: «Live Free or Die» «Open Now», «Stop alla tirannia», «Stop the shutdown». «Non lasciate che le maschere vi mettano il silenziatore». «Tutti i lavoratori sono essenziali». Fino all’apoteosi «Liberate U.S.A.».



Facebook ha favorito la diffusione dei messaggi di odio e l'invito a scendere in piazza contro il lockdown: l'Associated Press ha contato oltre 40 organizzazioni negazioniste sul social network. Solo poche di queste associazioni eversive sono state messe al bando. Gruppi che cambiano nome di continuo. Uno di questi, «Reopen California» si è trasformato ad esempio in «California Patriots Pro Law & Order» dopo le manifestazioni anti-razziste per l'uccisione di George Floyd. Ha trasformato in modo sinistro lo slogan «Black Lives Matter», in «White Lives Matter». Nei post del gruppo i manifestanti di colore vengono chiamati «animali», «teppisti».