Coronavirus, Ue lancia piano da 100 mld. Von der Leyen: budget nostro piano Marshall La Commissione lancia un fondo di 100 miliardi contro la disoccupazione. Von der Leyen: il nostro piano Marshall è il budget

Von der Leyen (Reuters)

1' di lettura

La Commissione europea, il braccio esecutivo della Ue, ha lanciato un fondo di 100 miliardi euro per prestiti agli Stati coperti da 25 miliardi di garanzie volontarie da parte degli Stati verso il bilancio Ue. Servirà a finanziare le casse integrazioni nazionali o schemi simili di protezione dei posti di lavoro.

Sarà reso flessibile l'uso dei fondi non impegnati nella coesione sociale (Fondo di sviluppo regionale, Fondo sociale e Fondo di coesione) per mobilitare le risorse per fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria.



Von der Leyen: il budget sarà il nostro piano Marshall

Il prossimo bilancio Ue 2021-2027 «dovrebbe essere il nostro piano Marshall perchè la Ue possa avere un ruolo cruciale per la ripresa economica». In questa crisi di coronavirus, ha aggiunto von der Leyen, «faranno la differenza solo le risposte più forti.

Dobbiamo usare ogni mezzo a nostra disposizione. Ogni euro disponibile nel bilancio Ue verrà reindirizzato per affrontare la crisi, ogni norma sarà facilitata per consentire ai finanziamenti di fluire rapidamente ed efficacemente».

Von der Leyen: preoccupata da Ungheria

Von der Leyen ha espresso preoccupazione per le derive autoritarie in Ungheria, dopo la legge speciale che attribuisce pieni poterei al primo ministro Viktor Orban. «Riconosco che le misure di emergenza nella crisi della pandemia del coronavirus possono essere necessarie, ma sono preoccupata che alcune misure vadano troppo oltre, ed in particolare sono preoccupata per la situazione in Ungheria».