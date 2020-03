Coronavirus, Ue: stop patto di stabilità. Von der Leyen: «Ora l’Italia può gestire la crisi e usare tutto il denaro che serve»

«L’Italia potrà mettere nell’economia quanto denaro serve»

Quanto ai coronavirus bond, «sì, ne stiamo valutando l'opzione. La Commissione concederà la massima flessibilità sugli aiuti di Stato e sul Patto di stabilità così il governo italiano potrà aiutare le imprese e il mercato del lavoro, e investire nel settore della sanità. Per la prima volta nella storia ho attivato la clausola di sospensione del Patto di stabilità. Significa che il governo italiano potrà mettere nell'economia tanto denaro quanto serve».

Poi, prosegue, «abbiamo un'iniziativa per gli investimenti. Soldi che vengono dai fondi strutturali inutilizzati, che l'Italia non potrebbe più usare e che invece noi le lasciamo. I fondi potranno essere usati in tutti i settori considerati prioritari: sono 11 miliardi. In più attraverso la Banca europea per gli investimenti forniremo 8 miliardi di garanzie a livello

europeo per i prestiti che le Pmi possono usare».

La presidente: non permetterò divisioni

Divisioni europee? «Non lo permetterò mai; dobbiamo tenere il mercato unico il più possibile operativo e fluido. Alcuni Stati membri hanno chiuso i confini interni: noi abbiamo immediatamente messo sul tavolo delle Linee guida per corridoi dedicati al trasporto delle merci essenziali e del materiale sanitario».

«L'Unione europea è tutti noi - afferma anche Von der Leyen - le crisi come questa ci fanno capire quanto preziosa sia la famiglia europea. È meraviglioso vedere la solidarietà tra i cittadini europei. Io credo che l'Unione europea ne uscirà più forte».

Gualtieri interviene su Twitter

Nella serata di venerdì, il ministro dell’Economia , Roberto Gualtieri, ha affermato su Twitter che «la sospensione del patto di stabilità è una buona notizia. Aiuterà i paesi europei a far fronte in modo efficace alle conseguenze sanitarie ed economiche del #Covid_19, proteggendo famiglie e imprese. Continuiamo a lavorare per un'Europa unita, forte e solidale».