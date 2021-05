Coronavirus, ultime notizia. India, «fungo nero» in pazienti con coronavirus

11:14 Bombardieri (Uil): aziende chiedono 'zero diritti'

«In questa settimana, mentre noi chiediamo 'zero morti sul lavoro', qualcuno chiede 'zero diritti' e sono le stesse associazioni datoriali che, in questo anno, hanno avuto il 74% dei finanziamenti dello Stato a favore delle aziende». Così sulla questione del blocco dei licenziamenti, il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, ricordando che «venerdì saremo in piazza per far sentire la nostra voce» per la manifestazione unitaria dei sindacati davanti al Parlamento. «Centinaia di migliaia di persone rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Noi siamo sempre per risolvere i problemi e per trovare le soluzioni».