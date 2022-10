Coronavirus ultime notizie. oggi altri 15.089 casi (+13,3% sulla settimana) e 51 vittime

D’Amato, “oggi nel Lazio 1.781 casi e otto decessi”

Oggi nel “Lazio su 1.539 tamponi molecolari e 8.617 tamponi antigenici per un totale di 10.156 tamponi, si registrano 1.781 nuovi casi positivi (-1.242), sono 8 i decessi (+8), 500 i ricoverati (+10), 35 le terapie intensive (stabili) e +2.293 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.133”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

In Toscana 581 nuovi casi, un decesso

Sono 581 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 166 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 415 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.426.086. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (470 persone) e raggiungono quota 1.369.409 (96% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 45.845 positivi, +0,2% rispetto a ieri. Di questi 387 (18 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 18 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con un nuovo morto: una donna di 74 anni.

In Sardegna 383 nuovi casi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 383 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 337 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1379 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (+ 1); i pazienti ricoverati in area medica sono 94 (+ 8) mentre sono 6066 i casi di isolamento domiciliare (+90). Si registra un decesso nella Asl di Sassari. Lo comunica la Regione Sardegna.

Iss, meno persone curate da servizi salute mentale e ricoveri più lunghi

Diminuiscono nel nostro Paese le persone prese in carico dai servizi dedicati alla salute mentale: erano 164 ogni 10mila residenti nel 2019, 143 nel 2020, 125 nei primi sei mesi del 2021, complice, negli ultimi due anni, la chiusura di alcuni servizi convertiti temporaneamente in reparti Covid-19. Calano anche le dimissioni dalle strutture residenziali: nel primo semestre del 2021 quasi nessuno è stato dimesso. Questa la fotografia scattata dall'indagine del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), con il supporto del ministero della Salute.

Indagine che, con il finanziamento dello stesso ministero, ha dato avvio a una rete permanente di Dipartimenti di salute mentale: rete ’sentinella’ per il monitoraggio tempestivo dei bisogni di salute, in modo da aiutare i decisori pubblici nelle scelte di programmazione sanitaria, anche oltre l'emergenza Sars-Cov-2. Dai dati si intravedono, in ogni caso, segnali di progressiva uscita dei servizi dall'emergenza pandemica, con l'aumento delle visite psichiatriche e psicologiche tra gennaio e giugno 2021. Incrementati anche gli interventi da remoto o in modalità mista che nell'emergenza hanno consentito di mantenere la continuità assistenziale.