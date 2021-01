Coronavirus, ultime notizie: 10.497 nuovi positivi e 603 vittime

In calo casi e ricoveri in Emilia-Romagna, ma ancora 75 morti

In calo contagi e ricoveri in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore, su 23.652 tamponi si sono registrati 1.034 nuovi positivi al Coronavirus e i pazienti in terapia intensiva sono 232 (-6), 2.520 quelli negli altri reparti Covid (-44). La diminuzione dei casi si rileva anche in un intervallo di cinque giorni: dai 9.805 del periodo 6-10 gennaio, ai 7.988 dell'11-15 gennaio. Ma si contano altri 75 morti da Piacenza a Rimini, il più giovane di 60 anni. Dei nuovi positivi 463 sono asintomatici e l'età media è 45 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 257 nuovi casi, poi Modena e Rimini (150). In diminuzione anche i casi attivi: I casi attivi 53.241 (-988), il 94,8% in isolamento a casa. I guariti sono 1.947 in più di ieri. Prosegue la campagna vaccinale, pur con i tagli di circa il 50% delle dosi Pfizer di questi giorni e la priorità data ai richiami. Alle 15.30 sono stati fatti 120.257 vaccini in totale.

In Abruzzo 113 nuovi casi e 9 mo

Sono 113 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.842 tamponi: è risultato positivo il 3,98% dei campioni, valore più basso dall'inizio dell'anno. La percentuale scende al 2,7% se si considerano anche i test antigenici, che sono 1.306 in più rispetto a ieri e 8.502 in totale. Si registrano nove decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.342. Scende il dato complessivo sui ricoveri, che passano da 497 a 487, ma aumentano le terapie intensive, che tornano ai valori di un mese fa. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 101 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 22: uno in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. I nove decessi recenti, tre dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 67 e 96 anni: due in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo, cinque in provincia dell'Aquila e uno in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 336 in meno e scendono a quota 11.046: 443 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 44 (+1, con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.559 (-326) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 27.147 (+440). Dei 39.535 casi complessivi abruzzesi, 11.772 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+15 rispetto a ieri), 8.687 in provincia di Chieti (+14), 8.142 in provincia di Pescara (+52), 10.425 in provincia di Teramo (+36), 342 fuori regione (+3) e 167 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I numeri di ieri, 18 gennaio

Erano stati ieri 8.825 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, con 158.674 tamponi effettuati e quindi una percentuale di positivi rispetto ai tamponi del 5,6%. Le vittime erano state 377, per un totale di 82.554. In terapia intensiva erano ricoverate 2.544 persone con 142 ingressi del giorno, mentre i ricoverati con sintomi erano 22.884. Nella giornata, i dimessi/guariti erano saliti di 14.763 unità, per un totale dall’inizio della pandemia di 1.760.489.

