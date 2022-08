Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 24.787 casi (-30,2% sulla settimana) e 129 morti

In Emilia-Romagna 1.926 nuovi positivi e otto decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.793.235 casi di positività, 1.926 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.054 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 34 (-7 rispetto a ieri, -17,1%), 1.236 (-101 rispetto a ieri, -7,6%) negli altri reparti Covid. Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 3.366 in più e raggiungono quota 1.740.157mentre si registrano otto decessi.

Marche; ancora calo ricoveri (-4), incidenza giù a 452

Prosegue il trend settimanale in discesa dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -4 nell’ultima giornata e -50 da inizio settimana. Giù ulteriormente anche l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti da 465,36 a 452,33; Sono 931 i positivi registrati in un giorno nella regione (3.238 i tamponi eseguiti) e il totale settimanale scende a 6.803. L’aggiornamento pubblicato dalla Regione dà conto anche di due deceduti; il numero vittime correlate alla pandemia sale a 4.067. Per quanto riguarda i ricoveri, ce ne sono cinque in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 5 in Semintensiva (invariato) e 125 in reparti non intensivi (-5). In calo anche le persone in osservazione nei pronto soccorso (da 24 a 17).





CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Toscana, altri 11 morti e 1.149 positivi nelle 24 ore

Sono 1.149 i nuovi positivi (età media 50 anni, rapporto casi/tamponi 12,13%, in calo dal 12,81% precedente)) e 11 i morti per Covid rilevati in Toscana dalla Regione nelle ultime 24 ore. I nuovi casi portano a 1.359.692 i positivi totali (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti - che sono stati 1.637 nelle 24 ore, tutti secondo tampone negativo - crescono del +0,1% e raggiungono quota totale 1.263.634 (92,9% dei casi). Gli attualmente positivi sono oggi 85.504 (-0,6% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 473 (-16 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri pari al -3,3%), di cui 16 in terapia intensiva (-1 persona il saldo tra ingressi e uscite, pari al -5,9%). Altre 85.031 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-483 persone su ieri, pari al -0,6%).

Iss: superati i due milioni di quarte dosi somministrate

Superata la quota di due milioni di quarte dosi di vaccino anti-Covid somministrate. Lo rileva il report esteso dell'Istituto superiore di sanità, che accompagna il monitoraggio settimanale sul Covid-19. La campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020. Al 10 agosto 2022, evidenzia il report esteso, sono state somministrate 140.015.378 dosi: 47.316.514 prime dosi, 49.956.095 seconde/uniche dosi, 40.688.764 terze dosi e 2.054.005 quarte dosi. Sempre secondo il report Iss, il tasso di mortalità relativo alla popolazione sopra 12 anni (nel periodo 17/06/2022-17/07/2022) per i non vaccinati risulta circa tre volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa sei volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva-booster.