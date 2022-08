Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 19.457 nuovi casi e 78 vittime

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Friuli Venezia Giulia 435 nuovi casi, due i decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 3.195 test e tamponi sono state riscontrate 732 positività al Covid 19. In particolare, su 850 tamponi molecolari sono stati rilevati 38 nuovi contagi. Sono inoltre 2.345 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 397 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono sei (+3) mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 227 (+1). Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di due persone, di cui una a Udine e una a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.305, con la seguente suddivisione territoriale: 1.331 a Trieste, 2.463 a Udine, 1.020 a Pordenone e 491 a Gorizia. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 465.403 persone.

Puglia: nessun decesso e 1.335 casi, 14,5% dei test

Oggi in Puglia si registrano 1.335 nuovi casi di positività al Covid su 7.640 test effettuali nelle ultime 24 ore per una incidenza del 14,5%. Non si registrano decessi. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (324), Bat (70), Brindisi (138), Foggia (163), Lecce (374), Taranto (186). Residenti fuori regione altre 69 persone positive mentre è in definizione la provincia per altri 11 casi. Delle 37.573 persone attualmente positive in Puglia 394 sono ricoverate in area non critica (ieri 398) e 15 in terapia intensiva (come ieri).

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Sardegna 289 nuovi positivi e tre decessi



In Sardegna si registrano oggi 289 ulteriori casi di positività al Covid-19. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono nove (come ieri), 130 (+2) quelli in area medica, mentre si registrano tre decessi: un uomo di 77 e una donna di 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 81 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

In Umbria tornano meno di 200 i ricoverati

Alla vigilia di ferragosto in Umbria tornano sotto a 200 i ricoverati Covid (quota superata il 4 luglio scorso, con un picco di 298 il 28 luglio) e meno di 10 mila gli attualmente positivi come non accadeva dal 23 giugno mentre il 20 luglio avevano toccato il massimo per questa ondata con 23 mila 875 residenti in Umbria alle prese con il virus. Emerge dai dati sul sito della Regione. Negli ospedali si trovano ora 195 pazienti, 13 in meno di sabato e meno 11 per cento su base settimanale, con tre posti occupati nelle rianimazioni (dato stabile). Nell’ultimo giorno sono emersi 372 nuovi positivi, 1.834 guariti e altri nove morti. Gli attualmente positivi sono quindi 8.968, 1.471 in meno di sabato e con un meno 36,5 per cento considerando l’intera settimana. Sono stati analizzati 2.385 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 15,59 per cento, stabile rispetto a sabato ma in calo considerando il 19,1 dello stesso giorno della scorsa settimana.

Inps, picco malattia a gennaio 2022 con 30 mln giornate non lavorate

La pandemia ha inciso pesantemente sul mondo del lavoro sia in termini di sospensione delle attività e il conseguente ricorso alla cig, sia in termini di giornate non lavorate per malattia. Secondo il XXI Rapporto annuale Inps, dall’inizio della pandemia (gennaio 2019), nel settore privato, si è toccato il picco nel mese di gennaio 2022 con quasi 30 milioni di giornate di malattia, un valore che corrisponde a ben oltre un milione di assenti full month equivalent. Nel dato sono comprese le assenze dei soggetti fragili e in quarantena. “L'impatto della pandemia nella riduzione dell'input di lavoro, anche senza ridurre i posti di lavoro, non si registra quindi solamente con i dati sul ricorso alle sospensioni ma anche con quelli relativi all'impatto delle assenze per malattia (o per quarantena): all'inizio del 2022 questa è stata la causa del maggior numero di giornate lavorative perse”, si legge nel Rapporto Inps. Inoltre, aggiunge l’Istituto, va considerato che “l'impatto degli eventi di malattia è per definizione meno prevedibile e quindi, per le aziende, organizzativamente più difficile da gestire che non il ricorso alle sospensioni”.