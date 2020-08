Coronavirus, ultime notizie. Malpensa: «Niente test a non lombardi». Ritardi a Milano. Francia, +4.771 casi in 24 ore. Ricciardi: scuole a rischio, poi ritratta

9:39 Negli Usa oltre 1.400 morti in 1 giorno, in Europa risalgono contagi

La diffusione del coronavirus non conosce pause e anzi in Europa risale in molte aree. In base ai dati della John Hopkins University alle ore 9,30 odierne il numero totale dei contagi nel mondo è salito a 22,4 milioni e i decessi sono 787.700. Gli Usa restano il Paese più colpito con 5,53 milioni di casi e 173.181 morti, seguiti dal Brasile, con 3,45 milioni di casi e 111.100 morti, dall'India (2,83 milioni di contagi) e dalla Russia (935mila). Gli Stati Uniti ieri hanno registrato oltre 45mila persone positive al virus (40.500 il giorno precedente) e i decessi sono stati 1.416, il numero più alto da una settimana. L'infezione è particolarmente grave in Texas (309 decessi in un giorno) e in Florida (181). Restando nel continente americano, la Colombia ha superato la soglia del mezzo milione di casi, con 13.056 contagiati nell'ultimo giorno a un totale di 502.178 e si pone all'ottavo posto tra i Paesi più colpiti dal virus. I decessi sono quasi 16.000. Secondo il Financial Times, il Paese sta registrando un'incidenza quotidiana dei contagi rispetto alla popolazione (50 milioni) maggiore di Usa e Brasile. L'epidemia sta anche affossando l'economia: il Pil della Colombia è crollato del 15,7% nel secondo trimestre e la disoccupazione è salita al 25%. Oltre la soglia di mezzo milione di casi ci sono già il Perù e il Messico, che è al terzo posto della triste classifica dei decessi, con 58.500 vittime. Passando all'Asia, in Corea del Sud il coronavirus sta ora colpendo anche le aree al di fuori della capitale ed è stato riscontrato in almeno altre 15 città, anche se le autorità hanno raccomandato di limitare i viaggi al di fuori di Seul. I nuovi casi in 24 ore sono 276 a un totale di oltre 1.500 nell'ultima settimana, il dato peggiore dall'inizio di marzo. La Cina, invece, ha registrato solo nuovi 7 casi di coronavirus e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Secondo le autorità, si tratta di casi importati. In Europa è netto l'aumento dei contagi registrato nei maggiori Paesi. Ieri la Spagna ha notificato 3.715 nuovi casi, il massimo da aprile in base ai dati del ministero della Sanità e portano il totale a 371mila, il dato maggiore in Europa. Nella sola Madrid i nuovi casi sono 1.535. Negli ultimi 14 giorni i contagi in Spagna sono stati quasi 64mila. I decessi sono 131 in una settimana, 11 volte più di un mese fa, quando nella terza settimana di luglio erano stati 12. I ricoveri in ospedale sono aumentati del 55% nell'ultima settimana a 1.336 e le ammissioni alla terapia intensiva sono cresciute del 71% a 84. Sono quasi 3.800, poi, i nuovi casi registrati in 1 giorno in Francia e portano il totale a 225.043 (+3.776). I decessi totali sono 30.500 di cui 20mila in ospedale (+162 in 24 ore ieri). Il tasso di riproduzione è salito nell'arco di 2 mesi da 0,77 a 1,33 ed è al massimo nella regione Provenza-Costa Azzurra dove ha raggiunto l'1,62 nella settimana dal 3 al 9 agosto, ma tutte le altre regioni superano la soglia di allerta dell'1, oltre la quale l'epidemia torna a crescere. In Grecia, a fronte dell'aumento dei contagi, la mascherina diventa obbligatoria da domani nell'isola di Mykonos e nella Calcidica. In Germania i nuovi casi annunciati oggi sono 1.707, il numero più alto dalla fine di aprile e secondo le autorità è legato principalmente alle persone che tornano dalle vacanze all'estero. L'Italia fa notizia, soprattutto sui media esteri, non per i nuovi contagi complessivi (+642 il 19 agosto), ma per i 4 casi registrati nelle ultime ore tra le squadre di calcio, alla ripresa degli allenamenti a un mese dalla ripresa del campionato di serie A. Contagi, quindi, contratti durante le vacanze.