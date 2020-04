Coronavirus, +3.491 casi in Italia (+2%) e +482 morti (+2,1%). Aumentano i guariti (+2.200) I dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus in Italia: altri 482 morti ma guariti su del 2.200. Lombardia ancora epicentro

(Ansa)

Sono 3.491 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia al 18 aprile (+2%). a fronte di +482 morti (+2,1%) e un aumento dei guariti di 2.200 unità. È quanto emerge dai dati della Protezione civile, per la prima volta diffusi senza la conferenza stampa con il commissario Angelo Borrelli. Il bilancio complessivo dell’epidemia si attesta così a 175.925 casi, 23.227 vittime e 44.927 guariti.

La mappa aggiornata sui contagi

In Lombardia altri 199 morti, ma calano ricoveri e terapie

La Lombardia si conferma epicentro dell’epidemia con 199 casi (+1,7% a 120.50, contro le 243 vittime del 17 aprile). Nel complesso si registrano 255.331 tamponi (+11818), 65381 positivi (+1246, pari a un aumento dell’1,9% rispetto al giorno prima), a fronte di un calo delle terapie intensive (947, -24) e dei ricoveri (10.042, -585). Sono i dati resi noti dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, che ha sottolineato che l'accesso agli ospedali cala sempre di più” ma “il numero dei decessi ci fa dire che siamo ancora in emergenza”.

In Emilia-Romgna altri 350 casi

Sono 22.184 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, con un aumento giornaliero di 350. Crescono le guarigioni: 289 le nuove. I test hanno raggiunto quota 121.220, 4.394 in più rispetto a ieri. Sono

invece 62 i nuovi decessi e complessivamente in Emilia-Romagna

sono arrivati a 2.965. Sono 9.166 le persone sono in isolamento a casa, con sintomi lievi o privi di sintomi (118 in più rispetto a ieri) e 296 i

pazienti in terapia intensiva: 13 in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-96).

