Ucraina ultime notizie. Media: in vista aiuti militari Usa per 2,5 mld $ con armi in grado di colpire la Crimea

7:46 Difesa Regno Unito, Russia sta valutando impiego di alcuni tank T-14 Armata

È probabile che la Russia stia considerando di schierare un piccolo numero dei suoi nuovi carri armati principali T-14 Armata in Ucraina. Lo riferisce un tweet del ministero della Difesa britannico in un aggiornamento d’intelligence, spiegando che a fine dicembre alcune immagini hanno mostrato dei T-14 in un’area di addestramento nel sud della Russia: il sito è stato associato ad attività di pre-dispiegamento per l’operazione in Ucraina. In seguito, “i media filo-governativi russi hanno affermato che i T-14 erano in fase di preparazione per il dispiegamento”, spiega l’intelligence.

Tuttavia, “non è chiaro se la Russia abbia già spostato il tipo in Ucraina. Qualsiasi dispiegamento di T-14 sarà probabilmente una decisione ad alto rischio per la Russia. Dopo undici anni di sviluppo, il programma ha subito ritardi, riduzioni della flotta prevista e segnalazioni di problemi di produzione. Un’ulteriore sfida per la Russia è l’adattamento della sua catena logistica per gestire il T-14, poiché è più grande e più pesante degli altri carri armati russi”, si legge nell’aggiornamento. Se la Russia impiegherà il T-14, “probabilmente lo farà soprattutto a scopo propagandistico”, spiega il rapporto. La produzione è probabilmente di poche decine di unità, mentre è improbabile che i comandanti si fidino del veicolo in combattimento.