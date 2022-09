Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 8.259 casi (+28,7% sulla settimana) e 31 vittime

Abruzzo: 261 nuovi casi e un decesso, 591 i guariti

Sono 261 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 550.278. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso (un 81enne) e sale a 3.657. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 518.916 dimessi/guariti (+591 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.705 (-331 rispetto a ieri).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Sardegna, 222 nuovi casi e due decessi

In Sardegna si registrano oggi 222 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 191 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.020 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (come ieri), i pazienti ricoverati in area medica sono 74 (+7) mentre sono 4343 i casi di isolamento domiciliare (-406). Si registra il decesso di due uomini di 80 e 85 anni, residenti nella provincia di Oristano. Lo rende noto la Regione Sardegna



In Campania lieve aumento dei ricoveri

Cala il numero dei test effettuati, ma il tasso di positività resta sostanzialmente stabile in Campania. Si passa dal 14,9% di ieri al 14,17 di oggi. I test sono stati 4.295, i positivi 609. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (14) mentre nei reparti di degenza ordinaria si registra un leggero incremento, da 231 a 233. Altre quattro le vittime. Due nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrate solo oggi.



In Toscana 220 nuovi casi e nessun decesso

In Toscana sono 220 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Sono stati eseguiti 241 tamponi molecolari e 1.728 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2% è risultato positivo. Sono invece 379 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 80.090. I ricoverati sono 168 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 7 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi di persone che erano positive. Resta a 10.717 il totale in Toscana di vittime attribuite all’epidemia.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Puglia: nessun morto e 259 casi, l’8,4% dei test

Sono 259 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 3.075 test giornalieri eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza dell’8,4%. Non ci sono vittime mentre delle 10.397 persone attualmente positive, 119 sono ricoverate in area non critica (ieri 118) e 10 in terapia intensiva (come ieri). Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: a Bari 85; nella Bat 22; a Brindisi 23; a Foggia 22; a Lecce 77; a Taranto 25. I residenti fuori regione risultati positivi in Puglia sono tre.