Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 84.700 nuovi contagiati (+50,2% sulla settimana) e 63 morti

In Puglia 6 morti e 6.968 casi, il 32% dei test

Oggi in Puglia si registrano 6.968 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 21.875 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 32%. I decessi sono stati sei. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (2.170), Bat (619), Brindisi (696), Foggia (892), Lecce (1.531) e Taranto (897). Sono residenti fuori regione altre 143 persone risultate positive in Puglia, mentre non si conosce la provincia di appartenenza di altri 20 casi. Torna sopra quota 50mila il numero degli attualmente positivi: sono 52.666 di cui 338 ricoverati in area non critica (ieri 321) e 14 in terapia intensiva (come ieri).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Toscana, 4.527 nuovi positivi e 4 morti

In Toscana sono 1.221.652 i casi di positività al Coronavirus, 4.527 in più rispetto a ieri (842 confermati con tampone molecolare e 3.685 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 1.898 tamponi molecolari e 16.150 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25,1% è risultato positivo. Sono invece 5.623 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’80,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 60.220, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 491 (42 in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (3 in più). Purtroppo, oggi si registrano quattro nuovi decessi.

Emilia-Romagna: 6.287 nuovi casi, quattro i morti

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.584.598 casi di positività, 6.287 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.954 molecolari e 10.821 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,8 per cento. Purtroppo, si registrano quattro decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 17.114.



TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Friuli Venezia Giulia: 1.715 nuovi casi, nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.530 tra tamponi molecolari e tamponi antigenici sono risultate positive 1.715 persone (rispettivamente 384 e 1.331), in aumento rispetto a ieri, quando sono stati registrati 1.558 nuovi casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 157. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.156, con la seguente suddivisione territoriale: a Udine 2.417, a Gorizia 473, a Trieste 1.293, a Pordenone 973. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 2 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo (1 caso relativo alla provincia di Gorizia e un caso relativo alla provincia di Pordenone) e di 3 test positivi rimossi dopo revisione dei casi (1 caso relativo alla provincia di Trieste, 1 a quella di Udine e uno di Pordenone).

In Calabria in aumento contagi e ricoveri

Contagi da Covid e ricoveri ospedalieri in aumento in Calabria. I nuovi casi sono 2.196 (ieri 1.989) con un lieve aumento dei tamponi fatti, 6.879 contro 6.490, ed un tasso di positività che sale dal 30,65 al 31,92%. Due le vittime, 2.681 da inizio pandemia. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, aumentano di di 8 i ricoveri in area medica (200) e di 1 in terapia intensiva (8). I casi attivi sono 41.625 (+1.451), gli isolati a domicilio 41.417 (+1.442) ed i nuovi guariti 743. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.255.964 con 420.825 positivi.