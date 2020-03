Coronavirus: i positivi sono quasi 43mila, 793 i morti in più di ieri Gli ultimi dati della Protezione civile sull’epidemia di coronavirus in Italia registrano il maggior incremento dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Oltre 25.500 casi solo in Lombardia

Coronavirus, decessi medici: "Siamo in trincea"

Gli ultimi dati della Protezione civile registrano un nuovo picco di morti a 21 marzo: 793 in 24 ore, cifra che porta il totale a 4.825, con un totale 42.681 attualmente positivi rispetto ai 53.578 casi dall'inizio dell'epidemia. Al momento si registrani 2.857 persone in terapia intensiva e 6.072 guariti. La Lombardia si conferma epicentro dell’epidemia con un totale di 25.515 casi.

Come leggere i dati

Nella categoria “attualmente positivi” ci sono le persone risultate positive al tampone e dunque in uno stato di attenzione da parte del sistema sanitario, che siano in isolamento domiciliare, ricoverati con sintomi o ricoverati in terapia intensiva. Chi esce da questa categoria entra a far parte di una delle altre due: quella dei guariti o quella dei deceduti. C'è infine il numero dei casi totali da inizio epidemia. Dunque è la variazione di quest'ultimo numero ci dice quanti sono giornalmente i nuovi malati di Covid-19: il 21 marzo se ne contano 6.557 in più.

Lombardia, altri 546 vittime

La Lombardia si conferma epicentro dell’epidemia con un totale di 25.515 casi (3.251 ). Crescono ancora i decessi: ne contano 546 in più rispetto al giorno prima, per un totale di 3.095. Questo è il numero più doloroso dell'ultimo bilancio della Regione Lombardia. I dimessi sono 2.139.

