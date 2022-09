Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 21.190 casi (+12,4% sulla settimana) e 46 morti

Calabria: 580 nuovi contagi e un morto

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 580 i nuovi contagi registrati (su 3.667 tamponi effettuati), +1.019 guariti e 1 morto (per un totale di 2.996 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -440 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 120) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6).



Puglia: 814 casi ed un morto, il 10% dei test

Sono 851 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 8.093 test giornalieri eseguiti, con una incidenza del 10%. Una la vittima registrata. Delle 10.337 persone attualmente positive, 109 sono ricoverate in area non critica (ieri 122) e 9 in terapia intensiva, (ieri nove). Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: Bari 320; Bat 53; Brindisi 91; Foggia 87; Lecce 177; Taranto 68. I residenti fuori regione sono 14, quattro quelli di provincia non definita.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Oggi in Abruzzo sono 700 i nuovi positivi

Sono 700 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 551.869. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3.659. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 520.657 dimessi/guariti (+818 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.553 (-118 rispetto a ieri). Di questi, 120 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1407 tamponi molecolari (2.475.932 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3.499 test antigenici (4.321.344).

Agenas: occupazione reparti di terapia intensiva al 5%, due Regioni oltre 15%

È ferma al 5%, nelle ultime 24 ore in Italia, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri (un anno fa era al 7%) e le regioni che superano la soglia di allerta del 15% restano Umbria (16%) e Valle d’Aosta (19%). A livello nazione è stabile, al 2%, anche la percentuale di terapie intensive occupate a fronte del 6% che si registrava esattamente un anno fa e tutte le regioni sono ben sotto il 10%.

I dati relativi al 20 settembre, elaborati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), rilevano un quadro di sostanziale stabilità rispetto a parametri indicativi dell’impatto della pandemia sulle strutture sanitarie. La percentuale nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica) occupati per Covid-19, rispetto al giorno precedente, cala in 5 regioni: Marche (5%), Molise (3%), Provincia autonoma Bolzano (8%), Sardegna (4%), Umbria (16%). Cresce in 4 regioni e province autonome: Calabria (13%), Friuli Venezia Giulia (9%), Provincia autonoma Trento (9%), Valle d’Aosta (19%). È invece stabile nelle restanti 12 regioni: Abruzzo (a 8%), Basilicata (6%), Campania (6%), Emilia Romagna (7%), Lazio (5%), Liguria (8%), Lombardia (5%), Puglia (4%), Sicilia (6%), Piemonte (4%), Toscana (3%), Veneto (4%).