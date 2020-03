In Italia frenano contagi e morti: 651 nuovi deceduti (ieri 793). Positivi 46.638, quasi mille guariti Dati in leggero miglioramento: calano i nuovi morti (651) e si registra un incremento di quasi 1000 guariti (+952). Borrelli: numeri in calo ma non abbassiamo la guardia

I dati del 22 marzo della Protezione civile sull’epidemia di coronavirus registrano 651 deceduti in 24 ore (contro i 793 di venerdì 21), portando il totale a 5.476. Gli attualmente positivi sono 46.638 e i casi totali 59.138: i nuovi contagiati risultano quindi 5.560 contro i 6657 di venerdì 21. Le persone guarite sono 7.024, 952 in più di ieri.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha espresso un (cauto) ottimismo sui dati. «I numeri di oggi sono minori rispetto a quelli di ieri, mi auguro che questi numeri possano essere confermati - ha detto -Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo».

Lombardia, dimezzano i nuovi positivi

La Lombardia si conferma epicentro della crisi, ma anche qui si registrano dati in leggero miglioramento. I casi attualmente positivi al 22 marzo sono 27.206 con un incremento di 1.691 (venerdì 21 era stato di 3.200). Il dato delle persone ricoverate invece cresce: sono 9.439 (+1181), con 1.142 persone in terapia intensiva. Il numero sale di 361 unità, contro le 546 di venerdì 21, portando il totale a 3.456. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha dichiarato che «sono dati come al solito in chiaroscuro, ma oggi più chiaro che scuro, anche se non cantiamo vittoria».

Come leggere i dati della Protezione civile

Una premessa di metodo è indispensabile per la interpretazione dei dati perché la comunicazione ufficiale durante la conferenza stampa delle 18 tende a equivocare tra «attualmente positivi» e «nuovi positivi» nelle ultime 24 ore. La categoria attualmente positivi include le persone trovate positive al tampone e che in questo momento si trovano o in isolamento domiciliare o sono ricoverate con sintomi o ricoverate in terapia intensiva.

Dalla categoria degli attualmente positivi si esce per due ragioni opposte: perché guariti o perché, purtroppo, deceduti. Il numero da considerare è dunque quello dei casi totali da inizio epidemia che sarà fondamentale seguire nell'evoluzione della crisi. Perché è la sua variazione a dirci quanti sono davvero giornalmente - tolti guariti e morti - i nuovi malati di Covid-19.