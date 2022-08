Coronavirus, ultime notizie. Oggi in Italia altri 35.360 casi e 134 morti

Toscana, sette morti e 1.637 nuovi casi

Altri 1.637 nuovi casi (età media 49 anni) e sette morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Le ultime vittime sono state 3 nell’area di Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Pisa e a Livorno. Il totale dei decessi sale a 10.615 dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi portano a 1.369.059 i positivi totali (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti - 1.614 nelle 24 ore con il tampone negativo - crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.275.487 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 82.957 (+0,02% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 352, di cui 19 in terapia intensiva (+1 persona il saldo tra ingressi e uscite, pari al +5.6%). Altre 82.605 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+32 persone su ieri, pari al +0,04%).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Friuli Venezia Giulia 191 ricoveri, due decessi

Sono 1.000 i nuovi contagi da Covid-19 registrati questa mattina in Friuli Venezia Giulia, ieri erano stati 189. Su 3.564 tamponi antigenici effettuati sono stati riscontrati 889 positivi, mentre su 2.552 tamponi molecolari i positivi sono stati 111.Torna a salire, sensibilmente, il tasso di positività ogni 100mila abitanti che si attesta questa mattina a 446,7, ieri era a 379,4. In calo invece i ricoveri, oggi a 191 (199 ieri) per effetto di una riduzione dei pazienti in area non critica (187 oggi, 195 ieri) e della stabilità di quelli in terapia intensiva (4 oggi come ieri). Nella giornata odierna si registrano 2 decesso, ieri era stato 1.

Quattro morti e 2.237 casi in Puglia, il 18,2% dei test

Sono 2.237 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime ore in Puglia su 12.274 test eseguiti. Quattro le persone morte. Il tasso di positività è del 18,2 per cento. Le persone attualmente positive sono 32.358, 305 quelle ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva.



Tornano a scendere i ricoverati in Umbria

Dopo due giorni di leggera risalita tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 164, quattro in meno di lunedì, con tre pazienti, uno in più, nelle terapie intensive. È il quadro sul sito della Regione che segnala altri quattro morti per il virus. Nell’ultimo giorno sono emersi 490 nuovi casi e 636 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 4.653, 150 in meno. Sono stati analizzati 2.888 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,9 per cento mentre era 23,2 lunedì e 16,6 lo stesso giorno di due settimane fa (17,99 quella scorsa, il giorno dopo ferragosto quando ne erano stati però processati di meno).

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Molise due decessi nelle ultime 24 ore

Due persone, entrambe di Termoli in provincia di Campobasso, sono decedute all’ospedale Cardarelli del capoluogo molisano per complicanze legate al Sars Cov 2. Si tratta di un uomo di 80 anni e di una donna di 73 anni, quest’ultima trattata in terapia intensiva. In ospedale il numero totale dei ricoverati è 21, due in terapia intensiva e 19 in malattie infettive. Finora il numero delle vittime dall’inizio della pandemia nella regione Molise è 666, secondo il report aggiornato delle autorità sanitarie.