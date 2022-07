Coronavirus, ultime notizie. Iss: in aumento autodiagnosi e infezioni non notificate

Ascolta la versione audio dell'articolo

“In questa fase, caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili, è verosimile che ci sia stato anche un aumento della quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati sia alla mancata diagnosi che alla ’autodiagnosi’. Questo fenomeno potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza, e quindi del rischio relativo, e dell’efficacia vaccinale”. É quanto si legge nel rapporto settimanale esteso dell’Istituto superiore di sanità sulla epidemia di Covid-19.



“Nel corso dell'ultima settimana il numero di casi segnalati sembra aver raggiunto il picco e iniziato a diminuire. Risultano in aumento le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel report esteso su Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia al 20 luglio 2022 sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 20.421.147 casi, di cui 167.089 deceduti.

In Puglia cinque morti e 5.102 positivi

Sono 5.102 i nuovi casi di infezione al coronavirus registrati in Puglia nelle ultime ore su 24.953 test eseguiti, con un’incidenza pari al 20,4%. Cinque le persone decedute. Sono 74.051 le persone attualmente positive, 476 quelle ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari 1.527, Bat 389, Brindisi 491, Foggia 579, Lecce 1.041, Taranto 921. I residenti fuori regione sono 130, in provincia in definizione 24.

In Calabria 2.393 nuovi contagi e quattro morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 2.393 i nuovi contagi registrati (su 8.254 tamponi effettuati), +1.782 guariti e quattro morti (per un totale di 2.770 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +607 attualmente positivi, -4 ricoveri (per un totale di 315) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 13).