Coronavirus ultime notizie. Verso la fine delle restrizioni: a fine settembre via le mascherine su bus e treni

Conto alla rovescia per le mascherine anti-Covid: a partire dal 30 settembre decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. Non sarà più necessario, per esempio, indossare le Ffp2 su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento. Resta fino al 31 dicembre il Green Pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle residenze per anziani, e che di fatto comporta la necessità di fare il tampone prima di entrare in una struttura sanitaria.

Toscana: 1.107 nuovi casi, otto decessi

Sono 1.107 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 177 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 930 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia salgono dunque a 1.395.322. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (375 persone) e raggiungono quota 1.302.729 (93,4% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 81.844 positivi, +0,9% rispetto a ieri. Di questi 161 (5 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un’età media di 90,5 anni.



In Veneto 3.160 nuovi casi e cinque decessi

Sono 3.160 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 5 i decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull’andamento del Covid.



In Puglia tre morti e 805 casi, il 10% dei test

Sono 805 i nuovi casi di coronavirus in Puglia rilevati su 8.011 test eseguiti nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 10%. Sono tre le vittime registrate. Delle 9.083 persone attualmente positive, 98 sono ricoverate in area non critica (ieri 99) e otto in terapia intensiva (ieri nove).

Oggi in Abruzzo 618 positivi e tre decessi

Sono 980 i nuovi guariti dal virus e 618 i casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Abruzzo. I dati aggiornati portano il totale, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 553.180 contagi. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 522.111 dimessi e guariti (+980 rispetto a ieri). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi, di età compresa tra 82 e 89 anni. Sale a 3.663 il totale dei pazienti positivi deceduti in tutto il corso della pandemia. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.406 (365 in meno rispetto a ieri). Di questi, 112 pazienti (11 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 2 (1 in più rispetto a ieri) sono in cura nei reparti di terapia intensiva degli ospedali regionali. I restanti positivi sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle 4 Aziende sanitarie locali. L'aggiornamento è stato fornito dall’assessorato regionale alla Sanità.