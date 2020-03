Coronavirus, in Lazio 17 decessi e 94 medici contagiati Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia in Italia

Quaranta guariti in 24 ore ( a fronte di 103 totali), 17 decessi e 188 nuovi casi di positività, con un trend stabile al 12%. Sono i diffusi dalla Regione Lazio. Nelle strutture ospedaliere si contano un totale di 94 casi di contagionel personale sanitario, un valore che

Come leggere i dati della Protezione civile

Una premessa di metodo è indispensabile per la interpretazione dei dati perché la comunicazione ufficiale durante la conferenza stampa delle 18 tende a equivocare tra «attualmente positivi» e «nuovi positivi» nelle ultime 24 ore.

La categoria attualmente positivi include le persone trovate positive al tampone e che in questo momento si trovano o in isolamento domiciliare o sono ricoverate con sintomi o ricoverate in terapia intensiva.

Dalla categoria degli attualmente positivi si esce per due ragioni opposte: perché guariti o perché, purtroppo, deceduti.

Il numero da considerare è dunque quello dei casi totali da inizio epidemia che sarà fondamentale seguire nell'evoluzione della crisi. Perché è la sua variazione a dirci quanti sono davvero giornalmente - tolti guariti e morti - i nuovi malati di Covid-19.

